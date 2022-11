1er Prix des auditeurs France Musique - Sacem de la musique de film

France Musique et la Sacem partagent la même passion pour le cinéma et la création musicale en remettant chaque année depuis 2006, le Prix France Musique – Sacem de la musique de film. Dans un esprit de partage et d’ouverture, ce prix évolue et devient le Prix des auditeurs France Musique – Sacem de la musique de film.

Mélomanes et cinéphiles de tous horizons sont invités à voter pour leur musique favorite, parmi une sélection de films sortis en salles ou sur les plateformes entre le 1er janvier et 30 novembre 2022.

Sélection

Grégoire Auger pour Les Promesses (Thomas Kruithof)

Florencia di Concilio pour Les Années super 8 (David et Annie Ernaux)

Bruno Coulais pour Maigret (Patrice Leconte)

Benjamin Esdraffo pour Don Juan (Serge Bozon)

Romain Gavras & Surkin pour Athena ( Romain Gavras)

Grégoire Hetzel pour L'Innocent (Louis Garrel)

Pascal Le Pennec pour Le Pharaon, le sauvage et la princesse (Michel Ocelot)

Olivier Marguerit pour La nuit du 12 (Dominik Moll)

Philippe Rombi pour Une Belle course (Christian Carion) Guillaume Roussel pour Novembre (Cedric Jimenez)

Chloé Thévenin pour Arthur Rambo ( Laurent Cantet)

Anne-Sophie Vesnayen pour Mascarade ( Nicolas Bedos)

À l’issue de ce vote, le Prix des auditeurs France Musique - Sacem de la musique de film sera décerné le 3 février 2023 à l’Auditorium de Radio France, en présence du compositeur Christophe Julien, parrain de cette première édition. Le lauréat se verra proposer un contrat de commande d’œuvre inédite par Radio France, créée en 2024 par l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

A cette occasion, la webradio la B.O. de France Musique proposera une programmation autour des compositions sélectionnées dans une playlist conçue par Olivier Le Borgne. Dans le Carrefour de la Création du 27 novembre à 22h, Laurent Vilarem et ses invités - Florencia Di Concilio, Bruno Coulais et Jean-Michel Bernard – débattront sur le thème : la musique de film, une musique contemporaine comme une autre ?

