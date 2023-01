1er Prix des auditeurs France Musique-Sacem de la musique de film - Anne-Sophie Versnaeyen pour Mascarade

C’est Anne-Sophie Versnaeyen, compositrice du film Mascarade de Nicolas Bedos, qui se voit décerner le premier Prix des auditeurs France Musique-Sacem de la musique de film parmi une sélection de films sortis en salles et sur les plateformes entre le 1er janvier et 30 novembre 2022. Ce prix sera remis dans le cadre d’une soirée Lalo Schifrin le vendredi 3 février à l’Auditorium de Radio France avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Biographie

Anne-Sophie Versnaeyen est une compositrice de musique de film et altiste française. Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris – Formation Supérieure aux Métiers du Sons, elle a signé la musique des films Mascarade, La Belle Epoque et OSS117 : Alerte rouge en Afrique Noire de Nicolas Bedos, Requiem pour une tueuse* de Jérôme Le Gris, A mon âge, je me cache encore pour fumer de Rayhana, Chambord de Laurent Charbonnier (nommée aux International Film Music Critics Awards dans la catégorie « Compositeur émergent de l'année »), et Mon Cousin de Jan Kounen. Elle signe le score du prochain film de Léa Domenach, Bernadette sur la vie de Bernadette et Jacques Chirac.

Publicité

A écouter sur France Musique

Ciné Tempo par Thierry Jousse : Schifrin express les 21 et 28 janvier 2023 de 13h à 14h.

France Musique et la Sacem partagent la même passion pour le cinéma et la création musicale en remettant chaque année depuis 2006 le PRIX FRANCE MUSIQUE -SACEM DE LA MUSIQUE DE FILM. Les précédentes éditions ont permis de couronner et de commander des œuvres originales aux compositeurs Alberto Iglesias, Franco Piersanti, Gabriel Yared, Leo Sujatovich, Carlo Crivelli, Bruno Coulais, Paweł Mykietyn, Marc Marder, Amine Bouhafa, Marie-Jeanne Serero, Anne Dudley et Alexandre Desplat. Un Prix de l’avenir a également été décerné aux étudiants de la classe de composition de musique à l’image du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et à ceux de la classe de composition pour l’image du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon. Dans un esprit de partage et d’ouverture, ce prix devient en 2023 le Prix des auditeurs France Musique –Sacem de la musique de film.