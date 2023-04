"2001, l'Odyssée de l'espace" : un space opera très classique

« Il est vain d’employer quelqu’un qui n’est pas l’égal d’un Mozart, d’un Beethoven ou d’un Strauss pour écrire une musique de film orchestrale. Pour cela on a un vaste choix dans la musique du passé » : cette petite phrase, glissée lors d'un entretien en 1976, résume bien l'approche musicale de Stanley Kubrick. Cette façon singulière qu’il a de faire appel à des œuvres plus ou moins connues du répertoire classique ou de la musique contemporaine pour les détourner et les employer dans ses propres films.

Sorti en 1968 et érigé en classique parmi les classiques de science-fiction, 2001, l’Odyssée de l’espace n'échappe pas à la règle. Le "space opera" ambitieux est le premier long-métrage de Kubrick à faire usage de la musique classique. Le réalisateur américain en saisit bien le pouvoir évocateur : aussi l'utilise-t-il pour illustrer plusieurs séquences, notamment un lever de soleil vu depuis le vide intersidéral, sublimé par le très impressionnant prélude d’Ainsi parlait Zarathoustra composé en 1896 par Richard Strauss. Une œuvre qui symbolise le jour qui se lève mais aussi l’éveil à la sagesse dans l'ouvrage éponyme de Nietzsche, et dans 2001, la naissance de l’humanité... Rien que ça !

La musique classique : pas le premier choix

Cet amour de la musique classique confine à l'intransigeance. 2001 est, de ce point de vue, connu des cinéphiles pour une anecdote : Kubrick avait d’abord pensé à un musicien bien vivant pour écrire la bande originale de son space opera, à savoir le compositeur de son film Spartacus, Alex North. Ce dernier est allé jusqu'à composer entièrement une bande originale pour 2001, mais comme Kubrick a travaillé avec de la musique classique pendant le tournage et le montage du film, il ignore finalement la partition de North. Le compositeur apprendra le jour de la première, à New York, en 1968, que tout son travail a été supprimé du film par Kubrick, remplacé par des compositions classiques...

Parmi ces compositions classiques, Le Beau Danube bleu de Johann Strauss II. Après avoir fait danser des officiers français dans Les Sentiers de la Gloire, avant d’accompagner les soirées d’une société secrète et masquée dans Eyes Wide Shut, la musique de Johann Strauss est utilisée pour faire danser des vaisseaux spatiaux. D’ailleurs, pour la petite histoire, pour la scène où le vaisseau Discovery One dérive dans l’espace, le réalisateur avait d’ailleurs pensé, dans un premier temps, à une autre musique classique. Une œuvre plus ancienne et romantique : le Songe d’une nuit d’été de Felix Mendelssohn !

Des œuvres musicales avant-gardistes

Comme le rappelle l’assistant de Kubrick à l’époque, Andrew Birkin, le cinéaste n'était pas satisfait de la légèreté et de la vitesse de la partition de Mendelssohn. Si le réalisateur a finalement choisi la valse de Strauss, c’est parce qu’il a vu un jour, un projectionniste écouter cette œuvre en regardant les images muettes du film. C’est ainsi qu’il a finalement choisi Le Beau Danube bleu, joué par l’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan.

Musique du répertoire classique, mais également, œuvre avant-gardiste : comme Kubrick sait bien que la musique a un pouvoir de suggestion immense, il fait appel à des musiques pionnières pour filmer des scènes extra-terrestres. Par exemple, il choisit d’utiliser des œuvres en apesanteurs de György Ligeti comme un extrait de son Requiem, la pièce vocale Lux Æterna ou encore Atmosphères, une pièce de 1961 très peu connue à l’époque. Une œuvre orchestrale où sont gommés toute mélodie, tout rythme, tout détail instrumental…

Il parait que György Ligeti voyait d’un œil méfiant l’utilisation de sa musique par Stanley Kubrick. A priori seulement, car après avoir vu le film de Kubrick et après avoir certainement compris qu’il lui offrait un coup de projecteur formidable, Ligeti a, paraît-il, donné plus facilement son accord pour que Kubrick utilise sa musique dans d’autres films. Qu'il s'agisse du testamentaire Eyes Wide Shut où l’on retrouve sa Musica Ricercata pour piano ou du terrifiant The Shining, dans lequel la pièce Lontano côtoie celle d'un autre Hongrois, la très mystérieuse Musique pour cordes, percussions et célesta de Bela Bartok.