2023, année Callas sur France Musique : Callas, le podcast

Maria Callas aurait eu 100 ans le 2 décembre 2023. Elle est l’icône absolue et incomparable de l’opéra. Une diva qui a révolutionné l’art du chant au XXèmesiècle. Pour commémorer et fêter cette date, France Musique lance dès le 2 janvier Callas, le podcast qui va faire revivre, tout au long de l’année, la genèse d’une légende, la vie et l’œuvre de l’unique Maria Callas. Des émissions inédites, conçues par les productrices et les producteurs de France Musique, enrichiront régulièrement ce podcast, ainsi que de nombreuses archives (interviews, séries, concerts...) remises en ligne à l’occasion de cet anniversaire.

Les festivités débutent ce lundi 2 janvier dans Stars du classique : Aurélie Moreau consacre son émission à la Divina, inaugurant un rendez-vous mensueldont la discographie (en studio, et sur le vif - précieux enregistrements « pirates » !) n’aura jamais fini de révéler les métamorphoses extraordinaires d’une artiste hors normes.

Podcast natif

Le Journal intime de Maria Callas

Raconté par Carole Bouquet

Ecrit par Marianne Vourch.

Et aussi :

Musique Emoi par Priscille Lafitte avec Marie-Christine Barrault qui raconte sa passion de la Callas.

