8 étudiants du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon à l’honneur sur France Musique

Distingués l’an dernier d’un Prix de l’Avenir dans le cadre du Prix France Musique Sacem de la musique de film remis chaque année à Radio France, les étudiants de la Classe de composition pour l’image du Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon ont reçu une commande qui sera créée vendredi 3 février à l’Auditorium de Radio France par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, diffusée en direct sur France Musique, et présentée par Benjamin François et Thierry Jousse dans le cadre du concert Lalo Schifrin . D’une durée d’une douzaine de minutes, cette création se veut un hommage à Lalo Schifrin, compositeur de BO cultes telles que Mannix, Mission Impossible, Bullitt… Remis 2 années consécutives, ce prix spécial entend encourager les jeunes talents et traduit le souhait de France Musique et de la Sacem de soutenir la jeune génération de musiciens.

Au nombre de 8, ces jeunes compositeurs – Ralph Arabat, Clément Boulier, Théo Cascio, Lisa Chevalier, Dougal Kemp, Emma Lutringer Gulli, Aurélien Noiret et Théo Perek - seront accompagnés de leurs professeurs Gilles Alonzo et Thibault Cohade.

Création Hommage à Lalo Schifrin : L’idée de cette pièce consiste à rendre hommage à Lalo Schifrin à travers l’univers musical de la série Mission Impossible. Ainsi, huit compositeurs issus de la classe de composition pour l’image du CNSMD de Lyon ont écrit cette pièce en s’appuyant sur deux thèmes principaux, l’un très rythmique et l’autre plus romantique, tous deux imprégnés de musique jazz et de percussions latines chères au compositeur. Car il ne s’agissait pas de faire des variations autour des thèmes que nous connaissons tous par coeur, mais bien de composer une musique originale laissant à chacun des huit compositeurs la possibilité de s’exprimer et de laisser libre court à son imagination. Ainsi, ils ont rêvé un épisode fictif de Mission Impossible et ont écrit cette pièce chatoyante d’une douzaine de minutes alternant tous les ingrédients d’un bon film d’espionnage : l’action, le mystère et la sensualité.