À 22 ans, Tarmo Peltokoski est nommé à la direction de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse

Dix mois seulement après le départ précipité de Tugan Sokhiev en mars dernier, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse a retrouvé un nouveau chef. Le très jeune Finlandais Tarmo Peltokoski rejoindra la formation occitane à partir du 1er septembre 2024 comme directeur musical désigné, puis dès la saison suivante en tant que directeur musical, jusqu’en août 2029.

Il prendra en charge douze à quatorze semaines par an, et six productions pendant les cinq saisons de son mandat. Après un travail poussé sur la musique française sous l’ère de Michel Plasson puis une coloration russe avec Tugan Sokhiev, l’orchestre aura l’occasion d’explorer largement le répertoire allemand. « Tarmo Peltokoski a des goûts très variés ; il nous a parlé notamment de Vaughan Williams ou de Lutosławski », a précisé Jean-Baptiste Fra, directeur général de l’orchestre.

« Depuis deux ans, on savait que Tugan Sokhiev n’irait pas au-delà du mois de juin 2022 », nous a confié Jean-Baptiste Fra. « Nous avons pressenti beaucoup de chefs, mais il y a eu un véritable coup de foudre avec Tarmo. Sa carrière est fulgurante et nous nous sommes positionnés tout de suite. »

La première rencontre a eu lieu en septembre au festival de Saint-Jean-de-Luz : « il nous a proposé un Messiaen génial ! », s’est exclamé Jean-Baptiste Fra. « Et le deuxième concert à la Halle aux grains en octobre a confirmé l’entente avec nos musiciens. Tarmo a reçu un accueil spectaculaire du public. » Une autorité naturelle, une direction très inspirante et un magnétisme « difficile à expliquer », voilà ce qui a convaincu chez ce chef.

À 22 ans seulement, Tarmo Peltokoski a déjà une carrière installée : à la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen comme chef invité principal, à l’Orchestre symphonique national de Lettonie dont il est directeur musical et artistique et à l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, qu’il rejoint comme chef invité principal à compter de la saison 2023/2024. Une nouvelle illustration de l’excellence de la filière finlandaise ! « On ne souhaitait pas particulièrement tirer ce fil, mais c’était une évidence avec lui. Il sera évidemment comparé à Klaus Mäkelä . » Tout comme son compatriote, Tarmo Peltokoski s’est formé auprès du très grand professeur Jorma Panula dès l’âge de 14 ans, avant de se perfectionner auprès de Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste et Esa-Pekka Salonen.

« C’est avec beaucoup d’humilité et d’excitation que j’ai accepté d’en devenir le nouveau directeur musical, et aussi de travailler à l'Opéra national du Capitole. J’ai hâte de revenir diriger l’orchestre et de rencontrer le public toulousain, et d'ailleurs » a déclaré Tarmo Peltokoski. Dès juillet prochain, une tournée qui les conduira notamment au Concertgebouw d’Amsterdam permettra aux musiciens toulousains et à leur futur chef de faire plus ample connaissance.

Le 27 novembre dernier, Tarmo Peltokoski rencontrait les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France. Le concert sera diffusé sur France Musique le 13 janvier à 20 heures.