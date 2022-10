À 25 ans, Alexandre Kantorow fait chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres

Les décorations d'artistes ont la cote en ce moment rue de Valois. Après la soprano Pretty Yende la semaine dernière , faite officier des Arts et des Lettres, c'est au tour d'Alexandre Kantorow d'être distingué. Le pianiste de 25 ans a été fait ce lundi soir chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, soit le grade supérieur. Il a été décoré par la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. "Au pied de la lettre, le chevalier, c’est celui qui se dévoue à une noble cause : la vôtre, c’est la musique. Tous ceux et toutes celles qui vous entourent le savent : c’est elle qui guide votre vie", a-t-elle affirmé dans son discours, avant de retracer la carrière éclair d'Alexandre Kantorow, né dans une famille de musiciens, "sans esprit de compétition", des cours de piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise au CNSMD de Paris.

Puis les premiers concerts et récitals, le premier Prix au Concours Tchaïkovski, une double Victoire de la Musique Classique en 2020... "À 25 ans, vous avez déjà un public de passionnés qui se presse pour vous voir : vous êtes programmé dans les plus grandes salles, les plus grands festivals… mais vous ne renoncez pas pour autant aux petites dates pour aller jouer avec vos amis dans des lieux moins connus !", a tenu à souligner la ministre. "Vous êtes le même lorsque vous rencontrez quelqu’un qui vous demande un autographe après un petit concert que lorsque vous échangez avec la chancelière Angela Merkel et le Président, Emmanuel Macron."