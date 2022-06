À Caen et Rouen, les musiciens en grève contre la fusion de leurs orchestres

​Annoncé à l’automne 2021, le grand projet de fusion des deux orchestres normands hérisse leurs musiciens. Ces derniers viennent de déposer un préavis de grève, pour la journée du mardi 14 juin. "Nous considérons que nous sommes des orchestres complémentaires, pas concurrents, et que la fusion se traduirait par un appauvrissement musical et culturel pour les Normands", argumente Teona Kharadze, violoniste au sein de l'orchestre de l'Opéra de Rouen, interrogée par France Musique. Une crainte s'exprime, notamment : la disparition à court terme de l’orchestre régional de Normandie, composé de 18 musiciens "qui font un travail essentiellement sur l’ancienne Basse-Normandie, se déplacent dans les petites salles, les églises et les villages..."

À eux deux, l’orchestre régional de Normandie (à Caen), et l'orchestre de l'Opéra de Rouen (composé pour sa part de 50 musiciens) donnent 600 concerts par an. "Un chiffre qu'il serait compliqué d'atteindre si nous fusionnions dans une même structure", juge la violoniste, syndiquée à la Samhn (Syndicat des Artistes Musiciens de Haute Normandie). La région proposait aux musiciens, en dépit de la fusion, de garder les deux sites, à Caen et à Rouen. "Mais entre les deux villes, il faut compter deux heures de route ! Créer un seul orchestre symphonique avec de musiciens qui habitent si loin les uns de autres, cela paraît compliqué."

Publicité

Par cette fusion, les élus aimeraient aussi décrocher à terme le convoité label d' "Orchestre national en région". Là encore, "le label est sans doute beau et prestigieux, mais nous pensons que si nous travaillons sur deux sites différents, nous ne pourrons pas atteindre la qualité requise", redoute Teona Kharadze.

"Nous ne faisons pas cette grève de gaieté de cour"

"Notre demande est claire : l’arrêt du projet de fusion tel quel", abonde Nicolas Musset, contrebassiste et flûtiste à l'Opéra de Rouen. "Et nous ne faisons pas cette grève de gaieté de cœur. Le 14 juin, c’est la troisième représentation de La Flûte Enchantée à l’Opéra de Rouen, donc pour les musiciens, c’est un crève-cœur de ne pas être sur scène et de ne pas accueillir notre public." Une expérimentation, menée pendant 5 ans, a permis aux deux formations de se produire ensemble à 16 reprises. "Notre volonté est de continuer ce travail de rapprochement entre les deux orchestres. Il y a un avenir souhaitable pour des rapprochements ponctuels, sans aller jusqu'à la fusion", juge Nicolas Musset, aussi membre du SN3M-FO (Syndicat National des Musiciens et du Monde de la Musique).

"Séparément, les deux orchestres ne peuvent pas jouer un certain répertoire, dit symphonique", avançait en fin d'année dernière Catherine Morin-Dessailly, présidente de la commission culture au Conseil régional, interrogée par nos confrères de France Bleu Normandie. "Pourquoi ce qu'on pouvait faire séparés, on ne pourrait pas le faire ensemble ?", se questionnait aussi Hervé Morin, président du conseil régional de Normandie. "Tout le monde conservera sa place", assurait-il aussi à propos du personnel des orchestres.