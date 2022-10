À l'École nationale de musique de Villeurbanne, le torchon brûle entre la direction et une partie du personnel

Avec 1600 élèves et 100 professeurs, le rayonnement de l'École nationale de musique, de danse et d’art dramatique de Villeurbanne (ENM) dépasse largement l'agglomération lyonnaise. Des projets innovants, des équipes dynamiques formant amateurs et futurs professionnels. Une réputation "qui donne très envie d'enseigner ici, même si on n'est pas Lyonnais de naissance", explique un professeur*, qui dit avoir été "vraiment honoré, enchanté même de rejoindre cette école". L'ENM est une institution, et ce ne sont pas les élèves et les familles venus se renseigner en cette rentrée pour s'inscrire ou renouveler leur inscription, qui diront le contraire. Pourtant, derrière la façade, l'inquiétude monte.

"On se trouve aujourd'hui avec des collègues contractuels, parfois des nouveaux, qui sont obligés de participer à ces journées d'information et de candidature, précise un syndicaliste. Et chaque jour, nous constatons que ces nouveaux agents n'ont toujours pas de contrat. La direction demande aux enseignants d'être là bien avant la rentrée pédagogique, de travailler presque à plein temps pendant 1 à 2 semaines avant, alors qu'ils ne sont pas couverts en cas d'accident du travail. C'est une catastrophe."

Publicité

Précarisation des emplois, suppressions ou découpages arbitraires des postes, personnel "manipulé et divisé"... rien ne va plus entre la direction de l'établissement et une partie des professeurs et du personnel administratif, réunis en intersyndicale (CGT, CFDT, SUD), qui ont déposé un préavis de grève le 4 avril dernier. "On repart sur la même situation qu'il y a trois ans. C'est une régression", souffle une syndicaliste.

À l'origine du conflit, les problèmes statutaires

Si en 2019 les syndicats de l'établissement se sont regroupés en intersyndicale, c'est justement pour venir à bout de "situations dans lesquelles les agents étaient embauchés sur des types de contrats illégaux", nous explique-t-on. Des postes à temps partiel, comme ce professeur qui était à 17/20 [un plein-temps représente 20h, ndlr] pendant 20 ans. Tous les ans, la direction lui promettait un plein temps. Ou encore d'autres agents, en dessous du mi-temps, parfois même à 20%. "Évidemment, pour un agent qui est à temps très partiel, c'est difficile de s'impliquer, parce qu'il a d'autres boulots à côté."

Est aussi pointé du doigt le recours massif aux "heures complémentaires", payées sur 36 semaines (9 mois sur 12) et non pas sur la totalité de l'année. "Des économies de bouts de chandelles et une manière de précariser et de tenir les agents", selon un professeur interrogé. "Par exemple, un agent avait un certain nombre d'heures complémentaires dans le cadre d'un projet en milieu scolaire. Même si cela faisait plusieurs années, et qu'il s'agissait donc d'heures pérennes, la direction refusait de l'intégrer dans le cadre statutaire", explique une syndicaliste.

À l'époque, l'intersyndicale a obtenu gain de cause : "Nous avons demandé à ce que les postes soient des mi-temps, ou bien des plein-temps, mais qu'il n'y ait pas d'entre-deux."

La direction a changé, mais pas la méthode

En 2020, un nouveau directeur, Florent Giraud, prend les rênes de l’établissement. "A défaut d’un directeur d’établissement d’enseignement artistique, c’est un attaché principal de filière administrative qui a été recruté pour diriger l'établissement", explique un syndicaliste. Changement aussi du côté de l'employeur, la mairie de Villeurbanne : suite aux élections municipales, Stéphane Frioux (PS) est nommé adjoint à la culture et président du syndicat mixte de gestion qui chapeaute l’établissement. La direction a changé, mais pas la méthode, selon l'intersyndicale. Et les problèmes de fond concernant le statut des enseignants et les évolutions de carrières persistent voire s’aggravent : "nous sommes aujourd’hui sur des choix presque exclusivement financiers dans un but d’économies budgétaires", nous expliquent les syndicalistes.

Un professeur récemment engagé dit avoir été recruté en tant que contractuel, sous un grade inférieur. Il réussit le concours de fonction publique dans l'année, mais à la place d'une titularisation, la direction lui propose à nouveau un statut de contractuel, avec "des conditions jamais claires."

Et il n'est pas le seul dans cette situation, selon les syndicalistes. Une autre collègue a vu le poste qui lui avait été promis, attribué à un candidat externe, "sans explications de la direction malgré ses demandes." Elle est la seule professeure syndiquée et la seule qui va perdre le bénéfice de son concours, alors que de nombreux autres collègues ont été recrutés en même temps. Elle a saisi le tribunal administratif et le défenseur des droits pour discrimination syndicale et discrimination de genre.

Une troisième a décidé de quitter la fonction publique territoriale et l'enseignement artistique spécialisé car en dépit de sa réussite au concours, la direction a recruté un candidat remplaçant sur le poste de titulaire, raconte une syndicaliste. "Il n'y a pas de volonté de la direction de valoriser la montée en compétence des agents. Ça, c'est une certitude", tranche un professeur. "Nous sommes plus de 100 enseignants et ils promeuvent un agent par an, alors qu'ils pourraient en promouvoir huit", ajoute un autre.

Pour le directeur interrogé sur cette problématique, c'est exactement l'inverse qui se passe. Après un premier préavis de grève déposé en 2019, explique-t-il, un protocole d'accord syndical a été mis en place avec un dialogue social de proximité qui a apporté beaucoup d'avancées : "Huit heures d'enseignement ont été attribuées en 2019, huit et demi en 2020 et dix-neuf en 2021, avec en plus de nombreuses transformations de postes d'ATEA [assistant territorial d'enseignement artistique, de cadre B, ndlr] en PEA [professeur d'enseignement artistique, cadre A], notamment dans le cadre de l'agrément 'classes préparatoires' à l'ENM... toutes les revendications portées par les organisations syndicales ont reçu une réponse favorable par la collectivité."

Par ailleurs, la politique de l'établissement est de développer l'emploi, et l'emploi des agents titulaires en particulier, rajoute-t-il : "Pour tous les enseignants contractuels, une titularisation a été déclenchée dès leur réussite au concours."

Un objectif de démantèlement progressif du conservatoire ?

Autre problème pointé : les choix relevant du volet pédagogique et de l'artistique sont, selon les professeurs interrogés, pris de manière arbitraire et unilatérale, sans aucune concertation des équipes pédagogiques et des représentants du personnel. Des choix stratégiques qui ne correspondent selon eux en rien à la réalité du terrain.

Comme par exemple un département de formation musicale "complètement éclaté, avec plusieurs remplaçants recrutés, qui n'ont pas de formation dans la discipline ou qui sont parfois en cours de formation dans une discipline différente." Ou la suppression prochaine du poste de musique de chambre, "alors qu'on était déjà très largement sous dotés par rapport à d'autres établissements de cette taille-là. Le seul poste que l'on avait pour 1600 élèves va être supprimé. C'est une première pour un conservatoire de cette envergure. On nous a mis devant le fait accompli." Les heures destinées à la musique de chambre vont être récupérées par plusieurs professeurs, dont le professeur de saxophone, nous explique-t-on. "Il ne lui restera que 7 heures pour sa discipline, au lieu de 17 actuellement. 7 heures de saxophone pour 1600 élèves, alors que les conservatoires de la métropole, qui ont entre 500 et 600 élèves, ont tous un temps complet pour cet instrument. Dorénavant, il y aura plus d'heures pour le basson qui est un instrument rare, que pour le saxophone", précise un autre collègue. "On marche sur la tête."

"On se demande si l'idée n'est pas de démanteler petit à petit ce conservatoire à travers une réduction systématique du nombre d'heures d'enseignement artistique spécialisé, au profit d’activités d’éducation artistique et culturelle en dehors du conservatoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui", regrette une professeure.

La lecture qu'en fait l'intersyndicale n'est pas une lecture très juste, rétorque le directeur. Selon lui, le projet d'établissement est en pleine adéquation avec le projet de la ville : celui d'"une école qui rayonne sur son territoire et qui développe le maillage de proximité." Avec les valeurs qui ont toujours été celles de l'ENM, "d'être un établissement qui va à la rencontre de tous les habitants et de toutes les habitantes de la ville." La ville qui s'est engagée, avec la Métropole, à accroître son budget : un million d'euros dans le cadre du nouveau projet d'établissement 2021-2026. "C'est colossal", s'empresse de rajouter l'adjoint à la culture. " Ce qui a permis la création de 5 postes : 3 pour les interventions en milieu scolaire, un poste de coordination territoriale, et un poste d'assistant au responsable administratif. Au total, 94 heures supplémentaires, des heures qui vont permettre à 11 enseignants de passer à temps plein", détaille le directeur.

Quant à la suppression du poste de professeur de musique de chambre, le directeur préfère parler de sa "transformation" : "Notre intention est que cette discipline soit partagée et nourrie par l'ensemble des compétences de l'établissement. On a maintenu le nombre d'heures - 16, il y aura toujours un professeur référent, mais ce ne sera pas l'unique contributeur." Une réorganisation qui a été discutée en conseil pédagogique, selon lui. "Je peux comprendre que certains agents pensent que ce n'est pas la meilleure solution, pour autant cette décision a été prise par la majorité."

"Notre cœur de métier n'est pas d'aller végétaliser une cour !"

L'intersyndicale dénonce aussi une prise de pouvoir de l'administratif sur les questions pédagogiques et artistiques. "La direction stratégique est composée de sept personnes, dont six issues de la filière administrative", nous explique-t-on. "Nous avons des logiciels de pensée complètement différents", complète une autre. "La direction nous dessaisit du cœur même de notre travail et de notre réflexion, en passant toutes les thématiques sur le plan administratif et non plus sur le plan pédagogique ou artistique. Et donc, nous enlève toute une partie du sens de notre travail."

Est citée l'élaboration du projet d'établissement, pour laquelle la collectivité aurait fait appel à une start-up pour environ 20 000 €. Avec comme résultat la mise en place de groupes de travail sur des thématiques prédéfinies par la ville et l'équipe de direction, comme par exemple la décarbonation de l'enseignement artistique, la revégétalisation des espaces, ou encore la création de lieux de convivialité. "On nous a fait croire qu'on allait proposer des sujets, mais on s'est fait écarter petit à petit, déposséder de l'outil." Résultat : un projet d'établissement "totalement administratif, vidé de son sens pédagogique. Notre cœur de métier, ce n'est pas d'aller végétaliser une cour !"

Pour le directeur, au contraire, les enseignants ont été les premiers mis à contribution dans l'élaboration du projet d'établissement, ainsi que les élus des organisations syndicales, les usagers et les habitants, dans une volonté de "travailler sur l'intelligence collective pour définir l'école rêvée de demain." Une "gouvernance contributive", qui a permis la concertation entre le conseil pédagogique, le conseil d'établissement et les instances nouvelles de concertation, impliquant par exemple le personnel administratif et technique, explique-t-il.

Une "gouvernance contributive" qui n'en est pas une, regrettent les professeurs. "Leur vision de la concertation, ce n'est rien de plus que communiquer en faisant croire aux gens qu'ils vont partager la décision."

L'intersyndicale "mise sur la touche"

L'intersyndicale affirme s'être toujours concentrée sur les questions purement syndicales : les contrats illégaux, le nombre d'heures, les alertes RPS (risques psycho-sociaux). "Il y a un lobbying très fort qui nous présente comme les fauteurs de troubles par rapport aux questions pédagogiques et stratégiques, explique un syndicaliste. Alors que ce n'est pas le rôle d'un syndicat de travailler sur le volet pédagogique, mais celui des instances de concertation propres à l'établissement : le conseil pédagogique et le conseil d’établissement."

Les syndicalistes parle de "discrimination syndicale avérée", qui passe aussi par la dégradation des conditions de travail, le blocage de carrières ou par le "harcèlement" des agents syndiqués. "Il y a une volonté de nous mettre en porte-à-faux avec nos collègues", regrette une professeure. Celle-ci cite une lettre rédigée par une partie des agents contre les syndicats et contre l'intersyndicale, un courrier jugé "clairement menaçant et intimidant" , une "manipulation" qui a abouti à une division des équipes. Problème, les agents souvent ne connaissent pas leurs droits et ne communiquent pas. "De notre côté, nous avons essayé de convaincre nos collègues de la justesse de notre propos alors que dans le même temps, manifestement, d'autres personnes agissent de leur côté pour que les agents se retournent totalement contre nous."

Manager par la peur ?

"Beaucoup d'agents n'osent plus parler, regrette une syndicaliste. Il y a des agents qui n'osent même plus se présenter sur les listes des élections professionnelles par peur des mesures de répression." Stéphane Frioux, l'adjoint à la culture de Villeurbanne, contre-argumente : "Depuis le début de mon mandat avec l'adjoint aux ressources humaines, nous avons très souvent rencontré les agents de l'intersyndicale en dialogue social de proximité. Ces dernières sont passées au stade du conflit avec une grève sur plusieurs mois."

Un mouvement qui, selon le directeur de l'école, a mobilisé "une minorité très réduite de l'équipe. Le préavis de grève date du 1er avril, et on peut constater qu'aucune grève n'a été déclenchée. Et d'ailleurs, parallèlement à ce préavis de grève, une lettre a été signée par 50 agents (sur 120), qui expriment leur adhésion au projet d'établissement et qui prennent leurs distances avec les méthodes de défiance systématique."

En référence à la lettre de soutien, "signée par 1/3 d'enseignants", l'intersyndicale dénonce de nouvelles méthodes managériales dans lesquelles le dialogue social n'aurait plus sa place. Ainsi, selon un document que nous nous sommes procurés, le directeur aurait participé à un "Coaching individuel de direction", dont les objectifs seraient notamment que "l'Intersyndicale accepte la majorité des décisions prises par la Direction et la direction adjointe, après concertation" et que "des agents expriment leur satisfaction de travailler à l'ENM."

Le document précisant les objectifs du coaching individuel du directeur Florent Giraud

"Pour la première fois de ma carrière, j'ai fait un burn-out"

Deux de nos interlocuteurs sont en arrêt pour souffrance au travail, selon leur témoignage. Comme six autres agents, ceux-là non syndiqués, lors de l’année scolaire 2021/2022. "Pour la première fois de ma carrière, j'ai fait un burn-out. Et pourtant, vous pouvez demander à mes collègues, je ne suis jamais malade, jamais."

"L'une des enseignantes piliers de l'école, une professeure de culture musicale, est partie en pleurant, la mort dans l'âme. On lui a aussi fait croire qu'elle allait avoir le poste qui avait été créé pour elle." Deux procédures au tribunal administratif sont en cours : l'une pour recrutement illégal, suite à l'installation d'un contractuel à la place d'un titulaire, et l'autre pour discrimination syndicale et discrimination de genre.

Deux personnes ont été signalées au service qualité de vie au travail et aux syndicats pour avoir fait part d'idées suicidaires liées aux conditions de travail. "Il n'y a rien eu en matière de prévention. On devrait avoir des rendez-vous médicaux tous les deux ans comme la loi l'exige. Certains collègues sont là depuis quinze ans et n'y ont été que deux fois maximum", regrette une professeure.

Le directeur confirme avoir été alerté sur la situation : "On s'est demandé si c'était une situation réelle ou s'il y avait une part de construction intellectuelle", répond-il. "Les motifs pour les arrêts de travail ne figurent pas sur les documents, je me demande donc comment il est possible pour les syndicats d'étayer les éléments à partir des raisons qui précisément n'y figurent pas. C'est un peu étonnant."

Suite aux alertes de l'intersyndicale, la DRH s'est saisie du dossier, rajoute-t-il. "D'une part nous avons quantifié les arrêts de travail et constaté qu'il n'y en avait pas eu plus sur ces dernières années : leur nombre correspondait au total des années précédentes. D'autre part, les questionnaires transmis à l'ensemble des agents sur la qualité de vie au travail n'ont pas révélé de RPS (risques psycho-sociaux, ndlr) avérés et exprimés dans le cadre de cette enquête." Des questionnaires que, selon l'intersyndicale, "plusieurs collègues n'ont pas rempli parce qu'ils n'avaient plus confiance dans la préservation de l'anonymat."

Une rentrée dans un climat de défiance

La rentrée a quand même eu lieu à l'ENM de Villeurbanne, dans un climat de défiance. Pour l'adjoint à la culture, "Il y a un décalage entre ce qu'ont communiqué [vos] interlocuteurs et interlocutrices et ce que l'on constate sur le terrain."

Pour nos interlocuteurs syndicalistes, il n'est pas question de faire grève et de pénaliser les usagers. "Pour nous, la grève serait un échec." Le prochain objectif sera de "remobiliser les agents et de rentrer en contact avec les collègues." Pour "l'avenir de leur école et de l'ensemble de la profession", assurent-ils. "L’ enjeu est d’autant plus important que depuis la publication [par le ministère de la Culture] de l’arrêté du 9 août 2022 [sur les critères de classement des conservatoires, valable au 1er septembre], l’ENM va se retrouver dans une position très délicate : le directeur étant un attaché principal de la filière administrative et n’étant titulaire ni du certificat d'aptitude de directeur ni lauréat du concours de directeur d’établissement d’enseignement artistique, nous nous interrogeons fortement sur la perte potentielle du classement de notre établissement."

*Les personnes interrogées ont souhaité témoigner sous couvert de l'anonymat.