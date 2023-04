À Moscou, la police suspend le concert d'une pianiste qui condamne la guerre

Les faits se sont produits vendredi dernier en soirée, dans la salle DK Rassvet, un centre culturel de Moscou. La pianiste russe Polina Osetinskaya s'apprête à participer à un concert de musique de chambre. C'est sans compter une première intervention des forces de l'ordre, avant la représentation. "La police nous a dit, juste avant le concert, que la représentation n'était pas autorisée. Mais nous avons quand même commencé à jouer", raconte la musicienne à France Musique. Au programme notamment, Chostakovitch.

Mais un peu plus tard, la police intervient à nouveau, juste avant la seconde partie du concert : "Les officiers sont entrés avec des chiens. Ils nous ont montré des documents et nous ont dit qu’ils avaient reçu un appel, les informant de la présence d'une bombe dans la salle. Ils ont dit à tout le monde de partir, nous nous sommes exécutés. Nous étions dans la rue, il pleuvait. Nous espérions que les chiens ne trouvent aucune trace de bombe, pour pouvoir continuer." Une demi-heure après, les officiers de police partent. Le concert peut reprendre. "Presque tout le monde avait attendu dans la rue, et nous avons continué. C’était très touchant."

Publicité

"Ils voulaient juste que mon concert n'ait pas lieu"

Polina Osetinskaya croit-elle en l'hypothèse d'une alerte à la bombe ? "Pas une seconde. Ils voulaient juste que mon concert n’ait pas lieu. Ils ont déjà annulé tous mes concerts durant la saison", rapporte la pianiste, affligée. À cause selon elle de son engagement contre le conflit en Ukraine. "J’ai pris position contre la guerre, et je continue à m’exprimer contre la guerre. Mais la nouvelle politique du ministère de la Culture russe, c’est d’empêcher de travailler tous ceux qui s’opposent à la guerre, d’empêcher qu’on leur verse un salaire. C’est une forme de pression." Difficile pour elle de prendre position trop ouvertement. "J'ai reçu quelques menaces. J’ai des enfants, j’essaie de ne pas trop m’exposer, parce que je m’inquiète pour leur sécurité, la sécurité de ma famille."

Les annulations successives pèsent sur les épaules de la pianiste : "Je continue de faire ce que je peux, et je continue de le faire ici, en Russie. Mais ça devient jour après jour plus difficile." En avril 2021, les forces de l'ordre avaient aussi interrompu le concert du pianiste Alexeï Lubimov, car ce dernier avait programmé des œuvres du compositeur contemporain ukrainien Valentin Silvestrov.