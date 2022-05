À Nancy, un détenu profite d'une représentation à l'opéra pour se faire la malle

Il "voulait souffler". Un détenu de la prison de Nancy-Maxéville, qui bénéficiait d'une permission de sortie pour participer à une représentation à l'Opéra de Lorraine, s'est évadé vendredi à la fin du spectacle, a-t-on appris lundi auprès du parquet de la ville. "Une procédure pour évasion a été ouverte" et le détenu est "activement recherché", a ajouté le procureur de la République, François Pérain.

Le jeune homme, né en 1999, prenait part à un spectacle participatif créé par l'Opéra national de Lorraine, aux côtés d'autres détenus, d'habitants des quartiers de Nancy et d'écoliers, accompagnés par dix musiciens de l'orchestre symphonique de l'opéra. Le juge d'application des peines lui avait pour cela accordé une permission de sortie.

Selon le quotidien L'Est Républicain , le détenu a lu un de ses poèmes sur scène, puis a participé au pot amical organisé à l'issue de la représentation, à laquelle le maire de Nancy, Mathieu Klein, a également assisté. Et à la fin du spectacle, il "a quitté le théâtre", expliquant qu'il "voulait souffler", a précisé le procureur. Le jeune homme était écroué depuis février 2019 pour des "faits de vols et de violences aggravées", selon le parquet, et devait être libéré le 1er septembre prochain.