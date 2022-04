À Paris, un violon d'une valeur de 100.000 euros retrouvé à côté d'une poubelle

"C’était bien mon violon dans la boîte, un peu sale. Il était légèrement décollé, le chevalet un peu déplacé." Quel ne fut pas le soulagement d'Enrico Tedde, violoniste à l'orchestre des Champs-Élysées, lorsqu'il retrouva, plus de cinq mois après sa disparition, son précieux instrument datant de la fin du XIXe siècle, raconte-t-il au journal Le Parisien . Un violon dont la valeur est estimée à 100.000 euros qu'on lui avait dérobé en novembre dernier, dans un train entre Poitiers et Paris.

L'instrument, signé du luthier vénitien Giulio Degani, a été retrouvé début mars par une passante à Porte de Clignancourt, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Il gisait sur le trottoir, à côté d'une poubelle. Dans la boîte, la passante trouve l'instrument ainsi que deux archets, des partitions, et surtout le passeport, très endommagé, du musicien. "Après trois mois et demi, il est rentré à la maison comme je l’ai quitté. Un miracle... Ma profonde gratitude va à la dame qui me l’a rendu, à l'Orchestre des Champs-Élysées, et je remercie tous mes amis musiciens qui m’ont prêté des violons", témoigne Enrico Tedde sur sa page Facebook .

Aucune information, en revanche, sur le périple effectué par l'instrument durant les cinq mois de sa disparition, ni sur l'identité du voleur. La passante qui a retrouvé l'instrument assistera quant à elle gratuitement au concert qui célébrera le trentième anniversaire de l’Orchestre des Champs-Élysées, le 15 mai prochain.

