À quel tempo faut-il jouer Mozart ? Des rats de laboratoire ont tranché

Les humains ne sont pas les seuls à battre la mesure quand ils écoutent de la musique. Les rats le font aussi, même si leurs mouvements sont moins perceptibles, selon une étude japonaise récemment publiée. Ainsi, des rats, qui n'avaient jamais été exposés à de la musique, ont fait preuve d'une synchronisation innée sur des morceaux joués entre 120 et 140 battements par minute. Soit la même fréquence de rythme à laquelle les humains réagissent généralement, d'après des chercheurs de l'université de Tokyo.

"Le cerveau des rats est conçu pour bien réagir à la musique", même si leur corps ne bouge pas trop, a déclaré à l'Agence France Presse Hirokazu Takahashi, un scientifique ayant participé à cette étude publiée la semaine dernière dans la revue Science Advances . C'est pourquoi les chercheurs japonais ont utilisé des accéléromètres, des capteurs pour mesurer les micro-vibrations des rongeurs. "Nous pensons tous que la musique a des pouvoirs magiques, mais nous ne savons rien de ses mécanismes. Nous voulions découvrir quels types de connections sonores plaisent au cerveau, sans l'influence de l'émotion ou de la mémoire", a encore ajouté M. Takahashi.

Le tempo original préféré

Les réactions des rats ont été testées avec plusieurs morceaux. Des classiques pop, comme Beat It de Michael Jackson et Another One Bites The Dust de Queen, mais aussi la Sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, jouées sur quatre tempos différents, de 99 BPM (battements par minute) à 528 BPM. Résultat : l’activité neuronale des rongeurs, ainsi que leurs mouvements de tête, ont démontré qu’ils ont été bien plus réceptifs au tempo original, soit celui de 132 battements par minute.

Selon les chercheurs japonais, les résultats de leur étude vont dans le sens de l'hypothèse de l'existence d'un "tempo optimal" pour la synchronisation des battements qui serait commun à de nombreuses espèces.

Une autre hypothèse considère que ce tempo optimal varie d'une espèce à l'autre en fonction de nombreux facteurs physiologiques, comme la taille et le poids. M. Takahashi dit vouloir explorer à l'avenir les effets des mélodies et des harmonies sur le cerveau, au-delà des rythmes : "Si la musique agit sur les émotions, ce serait vraiment très intéressant d'être capable de l'observer sur des animaux".