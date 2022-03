À Toulouse, l'Orchestre du Capitole prend la défense de Tugan Sokhiev

Ils ont défendu avec ferveur leur ex-directeur musical. Vendredi soir, avant un concert donné à la Halle aux Grains, les musiciens de l'Orchestre du Capitole de Toulouse ont prononcé un discours en soutien à Tugan Sokhiev. Le maestro russe, sommé de s'exprimer sur l'invasion en Ukraine, avait préféré claquer la porte plutôt que de prendre position. "Les musiciennes et les musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse sont profondément attristés par la démission de leur Directeur Musical, mais plus encore par cette injonction qui est faite aux artistes russes de devoir se justifier, eux qui sont, comme tous leurs compatriotes, les otages d’un régime totalitaire et d’une politique dont ils ne peuvent être comptables", ont ainsi déclaré les représentants des musiciens de l'Orchestre, cités par La Dépêche du Midi .

"Nous avons partagé avec lui tant de moments musicaux mais aussi tant de moments d’échanges humains personnels, que nous savons, sans l’ombre d’un doute qu’il ne peut en aucune manière être suspecté de la moindre complaisance vis-à-vis de cette folie guerrière. Nous n’avions pas besoin qu’il nous le dise mais c’est pourtant ce qu’il a cru devoir affirmer dans une déclaration qu’il a rendue publique" - Les représentants des musiciens de l'Orchestre National du Capitole

Publicité

nous savons, sans l’ombre d’un doute qu’il ne peut en aucune manière être suspecté de la moindre complaisance vis-à-vis de cette folie guerrière

"Nous avions de nombreux projets communs"

Les musiciens se sont aussi exprimés au sujet de collaborations avortées avec Tugan Sokhiev. "Contrairement à ce qui a été dit ici ou là, nous avions de nombreux projets communs pour les mois et les années futures avec le maestro Sokhiev, non plus en tant que Directeur Musical, mais comme chef invité ayant un lien privilégié avec notre orchestre (Sokhiev devait quitter son poste en juin, ndlr). Nous avons le sentiment que le livre de cette histoire commune a été malheureusement fermé prématurément", déplorent-ils.

"Nous avons décidé d’exprimer publiquement et avec un peu de solennité, au nom des musiciennes et musiciens unanimes, mais aussi des membres des équipes techniques et administratives, notre volonté de pouvoir retrouver, dès que les circonstances le permettront, le plaisir du partage musical sous la direction de Tugan Sokhiev"

Début mars, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse - ville jumelée à Kiev - sommait le chef d'orchestre de prendre position. "Je respecte la volonté de Tugan Sokhiev de mettre fin avec 3 mois d’avance à notre collaboration - qui devait se terminer en juin - au sein de l’Orchestre National du Capitole. Cette nouvelle m’attriste, d’autant que c’est moi qui l’avait nommé pour la première fois à la tête de notre orchestre", avait alors réagi l'élu dans un communiqué : "Elle clôture plus de 15 années fructueuses avec nos musiciens et notre ville, au cours desquelles Tugan a apporté à l’Orchestre une réputation et une visibilité internationales remarquables."

À lire aussi : La démission du chef Tugan Sokhiev, 10 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine