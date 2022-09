ABBA, Benjamin Britten, Edward Elgar... comment ont-ils rythmé la vie d'Elizabeth II ?

La Reine Elizabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans. Celle qui fêtait en juin dernier la soixante-dixième année de son règne a entretenu des liens avec la musique tout au long de sa vie publique. En 1930, Edward Elgar était compositeur officiel du Roi George V. Il compose alors la Nursery suite en cinq mouvements et une coda, dédiée à Elizabeth sa mère la Duchesse de York et sa petite sœur Margaret, âgée de quelques semaines à peine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vingt-deux ans plus tard, le Roi George VI meurt précocement et laisse à la jeune Elizabeth la responsabilité du trône. Le 2 juin 1953, Elizabeth II est couronnée reine du Royaume-Uni . L'événement national est également un événement musical. Pour cette occasion, le compositeur William Walton compose une Marche du couronnement, Orb and Sceptre.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Plus connu pour sa contribution au succès du Pont sur la rivière Kwaï (1957), Malcolm Arnold a également aiguisé son crayon pour l'événement et créé ce 2 juin à Covent Garden un ballet intitulé Homage to The Queen . Quelques jours plus tard, en ces mêmes lieux, un ouvrage lyrique est présenté devant la souveraine. L'opéra en trois actes Gloriana (surnom de la Reine Elizabeth I), dont la première représentation a lieu le 8 juin 1953, reçoit un accueil glacé du public londonien et le livret est jugé inapproprié (une histoire d'amour entre la Reine Elizabeth et le comte d'Essex...) Rare échec critique du compositeur, il ne sera pas enregistré de son vivant. Cérémonie oblige, Purcell, Haendel, Elgar ou encore Holst sont mis à l'honneur à l'abbaye de Westminster, qui détaille sur son site le programme musical de cette journée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le nom d'Elizabeth II est donc associé à de nombreux ouvrages de la musique classique - et non des moindres... et pourtant, lorsqu'on parlait de ses goûts musicaux à la Reine, celle-ci évoquait plus volontiers d'Abba ou d'Elton John , anobli de sa main en 1998.