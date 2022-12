Accusations de harcèlement sexuel : la Juilliard School de New York met en congé un compositeur

Le prestigieux conservatoire Juilliard de New York a placé en congé l'un de ses professeurs, le compositeur américain Robert Beaser, après des accusations de harcèlement sexuel qui ont conduit l'établissement à ouvrir une enquête. "L'école a lancé une enquête indépendante le 8 décembre en réponse à de nouvelles accusations remontant à la fin des années 90 et au début des années 2000" et contenues dans une enquête du site allemand VAN Magazine , a indiqué mardi à l'Agence France Presse la vice-présidente de la Juilliard School en charge des affaires publiques, Rosalie Contreras. "Dans le cadre de ce processus, le membre du corps enseignant" Robert Beaser, qui dirigeait auparavant le département de composition musicale de l'école, "est en congé à partir du 16 décembre", a-t-elle ajouté.

Ce jour-là, une lettre ouverte signée par quelque 500 musiciens et professeurs demandait sa suspension, considérant que sa présence au conservatoire "pourrait mettre en danger le bien-être émotionnel des étudiants et être une gêne pour un environnement sain et protégé d'apprentissage". "Je suis plus que disposé à participer à l'enquête externe de Juilliard pour protéger et défendre ma réputation", a déclaré Robert Beaser dans le Washington Post , en confirmant avoir accepté sa mise en congé.

D'après VAN Magazine, le compositeur "fait l'objet de multiples accusations non divulguées auparavant de harcèlement sexuel et de comportement déplacé, datant de la fin des années 1990 et des années 2000", qui vont d'"avances sexuelles répétées à des relations sexuelles avec des étudiantes". L'article, basé sur des échanges de courriels et des témoignages anonymes, cite notamment celui d'une ancienne étudiante, à qui Robert Beaser aurait "offert une opportunité de carrière prometteuse avant de tenter d'obtenir des faveurs sexuelles en retour".

Déjà deux enquêtes

Ce n'est pas la première fois que le musicien est visé par des accusations. L'école avait déjà mené deux enquêtes le concernant auparavant, à la fin des années 90 et dans les années 2017-2018, a précisé la vice-présidente de l'école. Selon VAN Magazine, Robert Beaser a été remplacé à la tête du département de composition de l'école à l'automne 2018 par Melinda Wagner. "Les allégations qui avaient été signalées à la Juilliard School ont été traitées à l'époque, sur la base des informations fournies. Cependant, afin d'examiner de nouvelles informations et de mieux comprendre ces allégations passées, l'administration actuelle de l'école a lancé une (nouvelle) enquête indépendante", a ajouté Rosalie Contreras.

Située au sein du Lincoln Center à Manhattan, la Juilliard School, l'une des plus prestigieuses écoles de musique et de spectacle vivant du monde. Elle compte parmi ses anciens élèves Robin Williams, Jessica Chastain, Yo-Yo Ma ou encore Adam Driver et Jon Batiste.