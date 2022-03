La soprano russe Anna Netrebko se retire provisoirement de la scène

Nouvelles conséquences de la guerre en Ukraine. En raison d’un manque de position claire de la part d'Anna Netrebko contre le conflit mené par la Russie, le directeur du Bayerische Staatsoper Serge Dorny a annoncé sur Twitter l’annulation de tout engagement avec la soprano russe, ainsi qu'avec le chef d’orchestre Valery Gergiev :

« En raison de la terrible guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et du manque de distance suffisante de la part de Valery Gergiev et Anna Netrebko, le Bayerische Staatsoper annulera ses engagements existants », annonce le directeur sur Twitter.

Comme pour Valery Gergiev, c'est la proximité d'Anna Netrebko avec le Kremlin qui pousse les institutions musicales à demander à l'artiste de clarifier sa position. En 2015, la soprano posait avec le drapeau des rebelles séparatistes pro-russes à Donetsk. Elle avait également remis un chèque d'un million de roubles au dirigeant ukrainien pro-russe Oleg Tsarev.

La soprano russe a pour sa part annoncé un retrait provisoire de la scène, préférant annuler ses engagements à Milan, Munich et Zurich en précisant que « ce n'est pas le bon moment pour [elle] de jouer et de faire de la musique ». Elle dénonce également l’obligation des artistes de se positionner pour ou contre le conflit en Ukraine :

« Forcer les artistes, ou toute personnalité publique, à exprimer leurs opinions politiques en public et à dénoncer leur patrie n'est pas juste. Cela devrait être un choix libre. Comme beaucoup de mes collègues, je ne suis pas une personne politique. Je ne suis pas un expert en politique. Je suis un artiste et mon but est d'unir les gens au-delà des clivages politiques. »

D'autres artistes appellent également à plus de clarté, à l'instar de la mezzo-soprano lettone Elina Garanca qui déclare sur son compte Facebook : « Je ne peux pas soutenir les personnes qui soutiennent Poutine et son régime, même si elles sont piégées par l'impossibilité de faire une déclaration honnête ».

