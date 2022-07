Adieux reportés pour l'étoile Alice Renavand, blessée sur la scène de Garnier

Les adieux ne seront finalement pas pour tout de suite. La danseuse étoile Alice Renavand, qui devait quitter l'Opéra de Paris ce mercredi soir en dansant pour la première fois Giselle, s'est blessée sur scène et n'a pas pu terminer la représentation. À 42 ans, elle devait raccrocher les pointes, comme l'exige la tradition pour les danseurs arrivant à cet âge. Mais elle se produira finalement une toute dernière fois au Palais Garnier au cours de la prochaine saison. "En raison de la blessure d'Alice Renavand pendant le 2e acte de la représentation de 'Giselle' ce 13 juillet, l'Opéra de Paris a invité la danseuse étoile à revenir pour faire ses adieux lors de la saison 22/23", a fait savoir le Ballet de l'Opéra de Paris sur Twitter .

"Nous allons refaire une fête dans la saison prochaine"

C'est pendant le 2e Acte que la danseuse étoile s'est blessée, pour la première fois en 25 ans de carrière. Remplacée au pied levé par Bleuenn Battistoni, elle est revenue sur scène à la fin de la représentation, lors du quatrième salut, entourée du directeur Alexander Neef et de la directrice de la danse Aurélie Dupont (qui a elle aussi annoncé son départ de l'Opéra en juin). "J'étais préparée, très heureuse de faire ces adieux dans ce ballet que j'adore. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, je m'excuse vraiment", a déclaré , navrée, Alice Renavand, vite interrompue par les vivats du public de Garnier, avant de conclure, toujours sous un tonnerre d'applaudissement et non sans humour : "Vous allez tous devoir repayer des billets d'avion, des chambres d'hôtels, et nous allons refaire une fête dans la saison prochaine."

Fille d'un couple franco-vietnamien, Alice Renavand a été petit rat de l'Opéra dès huit ans. Elle a été nommée étoile "sur le tard", à 33 ans en 2013, après un parcours plus contemporain que classique au sein du Ballet de l'Opéra. Ces quatre dernières années, elle avait peu dansé en raison d'une grossesse, d'une blessure, des grèves et de l'épidémie de Covid-19. "Quelle ballet pour faire ses adieux ? Nous nous sommes posés la question très en amont, il y a trois ans", confiait Alice Renavand le mois dernier sur France Musique , invitée de la matinale de Jean-Baptiste Urbain. "J'ai fait beaucoup de ballets contemporains, je n'ai pas eu toujours l'occasion d'être en même temps sur des ballets classiques. 'Giselle' est un rôle que j'ai toujours fantasmé, d'une certaine manière, car je le trouve très moderne. Notamment grâce à la scène de la folie, qui est assez emblématique".