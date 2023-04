Ahmad Jamal, légende absolue du piano jazz, est mort à 92 ans

"Chez de nombreux pianistes de jazz, la main gauche complète et la main droite fait le travail. C'est ce que nous faisons tous, mais il y a de nombreux moments, durant ces concerts, où nous ne pouvons pas dire : "Écoute cette main". Mais plutôt, "Regarde, les deux mains !”. Et Ahmad est l'un des pianistes dont les deux mains sont indissociables. Main gauche, main droite à parts égales : Ahmad est souverain." C’est par ces mots que le pianiste Ramsey Lewis décrit la manière de jouer d’Ahmad Jamal.

Derniers témoins des années jazz des années 50 avec Thelonious Monk et Ray Charles, Ahmad Jamal a su créer un style totalement reconnaissable, prenant soin des silences et des nuances.

Infatigable voyageur, il s’est produit dans le monde entier qualifiant sa musique d’«universelle », remplie d’influences diverses comme sur son album After Fajr, aux connotations orientales ou l’album Marseille réalisé avec Adb al Malik et Mina Agossi.

France Musique lui rendra hommage dans Musique Matin à 7h50 en compagnie d’Alex Dutilh, ainsi que dans Open Jazz et dans Banzzaï.

Alex Dutilh, producteur de l'émission Open jazz lui a consacré de nombreuses émissions, notamment des grands portraits. Il lui rend hommage par ses mots ci-dessous :

Une évidence : ce qui a tant séduit Miles Davis, qui n’aura jamais joué à ses côtés, c’est que Ahmad Jamal ne joue pas du piano mais du quartet. On le pense pianiste, il est chef d’orchestre, compositeur, arrangeur, scénariste, metteur en scène et architecte d’espaces où le suspense est le maitre mot. Des introductions elliptiques où deux notes suffisent à créer un climat, un groove ; des codas qui n’en finissent pas de ne pas finir, emboitées en poupées russes.

Du trio sans batterie (piano, guitare, contrebasse) de 1951 au quartet de ces dernières années (piano, contrebasse, batterie, percussions), une même conception de l’espace et de l’art de l’habiter. Et le refus obstiné de se retrouver sideman de quelqu'un d'autre. Ahmad aura toujours été le patron. Et très vite atteint un sommet, avec quatre années d’état de grâce absolue, entre 1958 et 62. Avec Israel Crosby (contrebasse) et Vernell Fournier (batterie), Ahmad Jamal avait inventé une musique d’entre les silences, une respiration totalement fusionnelle.

S'il a transformé son jeu de piano, au fil du temps, pour passer du "less is more" à une approche orchestrale et opulente du clavier, il aura illustré jusqu'à son dernier souffle "une esthétique du désir" où la beauté se fit souvent voluptueuse.

Un musicien né

Né le 2 juillet 1930 à Pittsburgh, Ahmad Jamal, né Frederick Russell Jones, se révèle être un pianiste précoce. En effet, dès l’âge de 3 ans, il est capable de reproduire des mélodies entendues sur le piano familial. Bénéficiant d'une formation classique, il a étudié plusieurs compositeurs français, vouant ainsi une immense admiration à Maurice Ravel et Claude Debussy.

Sa carrière de musicien démarre très tôt puisqu’il s’inscrit au syndicat des musiciens (American Federation of Musicians) à 14 ans et part en tournée à 17 ans aux Etats-Unis. Il ne reviendra que très peu finalement malgré un attachement certain.

Une carrière hors norme

Sa carrière démarre rapidement : orchestres, big bands, quartet (The Four Strings rebaptisée ensuite The three strings), Ahmad Jamal enregistre son premier 78 tours en 1951.

A 23 ans, le pianiste enregistre ses premiers succès avec Israël Crosby et Vernel Fournier et donnera un concert qui fera date en 1958 au Pershing, club de jazz de Chicago. Le disque qui suivra, sera un énorme succès vendu à plus d’un million d’exemplaires : Ahmad Jamal Trio at the Pershing : But Not For Me.

Après une tournée en Afrique, Ahmad Jamal monte un club à Chicago, l'Alhambra, puis s'installe à New York, fait une pause dans sa carrière de pianiste en 1962, pour deux ans, avant de créer son propre label, 20th Century et de reprendre ses tournées en 1970.

Il donne d'ailleurs un concert mémorable à la Maison de la radio le 25 juin 1971 à réécouter sur France Musique.

En 1994, il enregistre un album démontrant son jeu pianistique : Ahmad Jamal at home. Seul au piano, ce disque rassemble un condensé de son style en tant que pianiste.

Il poursuit ensuite ses concerts avec un trio où l'on retrouve souvent le bassiste James Cammack et différents batteurs, presque toujours originaires de New Orleans, notamment Idris Muhammad.

Il enregistre son dernier album “Ballades”, le premier en piano solo, en 2019 à l'âge de 89 ans.

A écouter

1958 : "At the Pershing : But Not For Me"

1970 : "The Awakening"

1994 : "The Essence, Part One"

2007 : "It's Magic"