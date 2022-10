Alain Altinoglu devient directeur artistique du Festival international de Colmar

Le début d'une nouvelle ère pour le Festival international de Colmar. Après 32 ans de direction artistique, depuis la création de l'événement en 1989, Vladimir Spivakov cède sa place à Alain Altinoglu. Le directeur musical de la Monnaie à Bruxelles et de l’Orchestre de la radio de Francfort sera chargé de la programmation dès la prochaine édition, qui se tiendra la première quinzaine de juillet 2023. "C’est avec confiance et enthousiasme que le Festival International lui confie aujourd’hui les rênes de l’ambitieux projet artistique", écrivent les organisateurs dans un communiqué : "Alain Altinoglu compte parmi les artistes français les plus talentueux et les plus influents du paysage musical actuel".

"Artiste brillant, charismatique"

"Reconnaissant d’un héritage de plus de 30 ans d’exigence artistique absolue, le Festival international de Colmar ouvre aujourd’hui une nouvelle page de son histoire", souligne l'événement dédié à la musique symphonique, à la chorale et à la musique de chambre, heureux d'accueillir un "artiste brillant, charismatique et invité par les plus prestigieux orchestres et opéras du monde". Spivakov a-t-il été poussé vers la sortie en raison de la guerre en Ukraine ? En 2014, le violoniste et chef d'orchestre avait soutenu l'intervention de la Russie en Crimée. Mais il a également co-signé une tribune appelant à cesser les hostilités en Ukraine.

Alain Altinoglu est actuellement l'un des chefs français les plus courtisés au monde. Né à Paris, étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il enseigne aujourd'hui la direction, le chef a dirigé dans les plus grands théâtres lyriques et est régulièrement invité des festivals les plus prestigieux, comme Bayreuth, Salzburg ou encore Aix-en-Provence.