Alain Goraguer, compositeur et grand arrangeur de la chanson française, est mort

Homme de l'ombre, le compositeur et pianiste de jazz Alain Goraguer, arrangeur musical de plusieurs grands noms de la chanson française, comme Serge Gainsbourg ou Jean Ferrat, est décédé lundi soir à Paris à 91 ans, a annoncé son épouse à l'Agence France Presse.

En 2016, Alain Goraguer avait reçu Benoît Duteurtre chez lui, pour évoquer quelques souvenirs et aspects de son métier . Une première approche de la musique à Nice, où sa famille s'était installée ("J'ai joué du violon, et après j'ai joué du piano. C'est plus agréable à jouer, c'est un orchestre, le piano !") S'en suit une rencontre avec le pianiste Jack Diéval, puis avec un certain Boris Vian, à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Ils écrivent ensemble Fais-moi mal Johnny, La Java des bombes atomiques... En 1959, Goraguer compose aussi la bande-originale de l'adaptation du roman homonyme de Vian : J'irai cracher sur vos tombes.

Gainsbourg, France Gall, Ferrat...

Orchestrateur de morceaux de Serge Gainsbourg (Le Poinçonneur des Lilas, Intoxicated Man), avec qui il collabore jusqu'à l'album Gainsbourg Percussions en 1964, Goraguer signe avec l'homme à la tête de choux plusieurs autres musiques de film, dont L'eau à la bouche, en 1960. Arrangeur également pour Joe Dassin, Régine, Georges Moustaki (Le Métèque), Juliette Gréco, France Gall (Laisse tomber les filles, Les Sucettes...). Le morceau Poupée de cire, poupée de son, surtout, qui remporte en 1965 le grand prix du Concours de l'Eurovision.

Nous devons à Goraguer certains des plus grands succès de Boby Lapointe. Le compositeur - mais aussi pianiste de jazz - collaborera étroitement avec Jean Ferrat, qui lui demandera d'habiller musicalement son répertoire : Raconte-moi la mer, La Montagne, Potemkine... Goraguer, compositeur également des musiques de L'Affaire Dominici et de La Planète Sauvage, de René Laloux, film d'animation de science-fiction culte sorti en 1973. C'est aussi à Goraguer que l'on doit le non moins culte générique de l'émission Gym Tonic, avec Véronique et Davina. Il signera enfin, sous le pseudonyme de Paul Vernon, la bande-originale de plusieurs dizaines de films pornographiques.