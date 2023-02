Alcool, drogues et musique : un trio inséparable

Lorsque l’on parle des influences d’un compositeur ou d‘une compositrice sur sa musique et sa vie, on évoque principalement ses contemporains et prédécesseurs ainsi que le contexte socio-politique de l'époque. On aborde moins souvent (ou de manière inconséquente) les drogues et autres substances qui ont rythmé son quotidien, menant même parfois à sa mort.

Haendel, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms et Liszt , pour ne citer qu'eux, furent tous de grands amateurs d’alcool, et de vin en particulier. Les dernières paroles de Brahms, grand amateur de vin, auraient été « C’est beau » pour décrire le verre de rouge qu’on lui aurait servi sur son lit de mort. Quant à Liszt, il est mentionné par le biographe Alan Walker qu'il buvait en moyenne une bouteille de cognac par jour (et parfois deux bouteilles de vin). Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que dans l’ancien argot britannique, on se dit « Brahms and Liszt » pour exprimer que l’on est bourré.

On dit qu’une image vaut mille mots, et le portrait (peu flatteur) de Modeste Moussorgski par l’artiste Ilya Repin résume en un tableau les nombreuses années de consommation excessive d’alcool du compositeur. Quant à Franz Schubert , sa passion pour l’alcool fut si grande qu’il composa de nombreuses chansons à boire. Pour Igor Stravinsky , grand amateur de whisky au point qu’il se serait lui-même surnommé « Stra-whisky », la boisson était le moyen de se remettre de la publication d'une mauvaise critique.

Portrait de Modeste Moussorgski - Ilya Répine

Citons également Tchaïkovski , dont l’affection pour l’alcool n'était pas un secret parmi ses contemporains. Ironie du sort, il meurt à cause d’un verre d’eau contaminé par le choléra. Mais l'alcool a bien eu raison d’ Erik Satie , mort en 1925 d'une cirrhose du foie qu'il disait avoir « soigneusement cultivée », notamment avec l'absinthe.

Simple plaisir du quotidien pour certains, la consommation d’alcool sera pour d’autres une source de problèmes, de santé, de mariage et de carrière. À la suite d’une opération pour se faire enlever une tumeur à la gorge, Jean Sibelius jure de renoncer à l’alcool. Cette période de sobriété sera l’une des plus fructueuses et prolifiques de sa carrière. Mais il renoue progressivement avec son addiction, au point d’admettre qu’il ne peut terminer ses compositions, dont ses dernières symphonies, sans l'aide d’un verre l’alcool. Il boit également avant de monter sur scène pour diriger.

De l’alcool aux drogues dures

Si la consommation d’alcool des compositeurs nous choque peu, les substances consommées par certains aux XVIIIe et XIXe siècles peuvent nous sembler plus extrêmes. Cependant, le rapport social aux substances aujourd’hui n’est pas le même qu’aux siècles précédents : bon nombre de drogues aujourd’hui classées « dures » furent prescrites il y a un siècle pour des raisons d’abord médicales. Afin de soulager ses douleurs chroniques, on prescrit par exemple à Chopin des doses régulières d’opium, drogue courante en Europe depuis le XVIIIe siècle et respectée par le corps médical de l’époque en tant qu'antalgique.

Mais la consommation régulière d’opium, substance de prédilection parmi les artistes romantiques pour ses effets euphoriques et psychologiques, mène progressivement à une consommation récréative généralisée plutôt que thérapeutique.

À la fin des années 1820, Hector Berlioz est un consommateur régulier d’opium, ou plus précisément de laudanum, puissante teinture alcoolique à base d'opium. Sa consommation pour soulager ses douleurs physiques chroniques devient progressivement une dépendance. Coïncidence ? Il signe à cette époque l’une de ses œuvres les plus célèbres dans laquelle le protagoniste, éperdument amoureux, prend une grande dose d’opium et se met à imaginer un monde de délires et de cauchemars, menant finalement à sa mort.

Si la Symphonie Fantastique s’inspire d’abord du Faust de Goethe mais aussi des Confessions of an English Opium Eater de Tomas de Quincey, elle est aussi influencée par les expériences hallucinogènes du compositeur, au point d'être décrite par Leonard Bernstein en 1969 comme étant la première « symphonie psychédélique » ou « trip » musical de l’histoire.

D’autres compositeurs feront le hasardeux mélange de drogues puissantes et de composition. En 1966, György Ligeti reçoit une commande de la part de Clytus Gottwald, chef de l'ensemble vocal allemand Schola Cantorum à Stuttgart. Le compositeur souffre alors d’un intestin perforé, pour lequel il est soigné d’urgence à Vienne. Si l’opération est un succès, un des effets secondaires sera une dépendance pendant presque trois ans à la morphine. C’est sous l’emprise de cette dernière que Ligeti signe son Lux Aeterna, devenue l’une des œuvres les plus marquantes de son répertoire.

Du côté des États-Unis, les années 1960 sont également une période d’expérimentation avec les drogues dures dans les milieux artistiques et notamment musicaux. On se demande quel aurait été le développement musical de cette période, autant dans la musique contemporaine que dans le rock et la pop, sans l’expérience des drogues hallucinogènes, outil d'expansion de la conscience humaine.

Les plus célèbres expérimentateurs sont notamment la nouvelle génération de compositeurs dits « minimalistes » et d’artistes de l’avant-garde artistique américaine, dont La Monte Young et Terry Riley . Le premier découvre le LSD en 1954 et ne tardera pas à partager ses nouvelles expériences avec ses contemporains, dont Riley à la fin des années 1950.

« Ces outils peuvent être utilisés à votre avantage si vous [les] maîtrisez... s'ils sont utilisés à bon escient - le bon outil pour le bon travail - ils peuvent jouer un rôle important », précise La Monte Young dans Four Musical Minimalists de Keith Potter. Le LSD, la marijuana, la mescaline et le peyote deviennent ainsi autant des outils de composition que de simples drogues de récréation. Leurs œuvres sont empreintes de leurs expériences avec ces substances, et témoignent d’une période d’expérimentation autant personnelle que musicale :

« Mon album A Rainbow In Curved Air et tous mes enregistrements pour CBS ont été produits alors que j'étais défoncé. Au début, je faisais rarement de la musique sans être défoncé. Je pouvais très bien fonctionner avec de la marijuana […]. Je me souviens d'avoir joué un trille au piano quand j'étais sous LSD, et le trille est devenu le trille le plus rapide que j'aie jamais entendu de ma vie. Peut-être que je l'entendais dans une autre dimension ; je ne jouais probablement pas plus vite. C'est devenu comme s'il n'y avait pas d'autre musique à jouer. Je pense qu'avec du LSD, c'est un peu comme ça qu'on entend la musique », raconte Terry Riley lors d'une interview en 2002 avec Andante.com.

Chacun des compositeurs qui expérimente à cette période avec la drogue fera de ses expériences hallucinogènes uniques un élément personnel et particulier de sa musique, marquée par sa façon d'explorer la musique avec la drogue : « Ce n'était pas seulement une question de se défoncer, c'était lié à l’idée de trouver cette qualité profondément spirituelle de la musique, que la musique modale avait […]. Si la musique avait trop d'angularité, cela me faisait sortir de l’ambiance qu'induisait la marijuana », explique Terry Riley à Keith Potter dans Four Musical Minimalists.