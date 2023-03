Alexander Pereira démissionne brutalement de l'Opéra de Florence

Le surintendant du Maggio Musicale Fiorentino Alexander Pereira a remis sa démission dans une lettre du 27 février adressée au maire de Florence. Nommé en 2019, l’ancien directeur de l’opéra de Zurich, du Festival de Salzbourg et de la Scala de Milan a nommé une situation « impossible » dès son arrivée qui le mettait face à une dette de 57 millions d’euros.

Après avoir détaillé ses réussites (l’ouverture de la salle Zubin Mehta, le prix Abbiati de la Critique italienne pour le Retour d’Ulysse dans sa patrie mis en scène par Robert Carsen, la réunion de 9,7 millions en mécénat, les progrès de la billetterie…), Alexander Pereira évoque les difficultés liées à la pandémie et à la guerre en Ukraine, avant d’expliquer sa décision brutale en avançant des raisons « personnelles » : « J'ai été attaqué en même temps de l'intérieur mais aussi hors du théâtre, notamment dans la presse. Je n'ai donc jamais eu un moment de paix, et cette situation m'a fait perdre 20 kilos en dégradant sérieusement ma santé début décembre. »

Aucune allusion n’est faite en revanche à l’enquête du parquet de Florence dirigée à son endroit. En mai dernier, on apprenait que le surintendant de l'Opéra de Florence a été mis en cause pour des dépenses de 60 000 € en 2021 et 14 000 € sur les quatre premiers mois de 2022. Parmi celles-ci figuraient des notes de restaurants à Ibiza, dans une brasserie à Florence, dans une maison de vente aux enchères à Berlin, des visites chez le poissonnier, le boucher, à la boulangerie... L’intéressait s’était alors défendu en expliquant que « toutes les dépenses mentionnées (étaient) publiques, et listées sur le site web (de l’institution) », ajoutant qu’il invitait régulièrement des artistes chez lui, ce qui justifiait une partie de ces sommes.