Alexander Pereira mis en cause pour ses dépenses personnelles à l’Opéra de Florence

Dans un article publié le 25 mai dernier, le quotidien italien La Repubblica a fait part d’une enquête de la cour des comptes locale, dirigée vers le Maggio Musicale Fiorentino et son surintendant, l’Autrichien Alexander Pereira. Sollicités par le parti de droite Fratelli d’Italia, la Région Toscane et du Conseil municipal de Florence ont été sommés de réclamer au directeur de l’opéra florentin des explications concernant une série de factures. Les syndicats du théâtre ont également réclamé une transparence de la part de leur directeur. Le maire de la ville a pour sa part assuré qu’il demanderait au directeur de lui montrer les reçus, « comme nous l’avons toujours fait », précise-t-il.

Parmi ces factures, on compte notamment des notes de restaurants à Ibiza pour 1 500 €, dans une brasserie à Florence (1 400 €), 3 800 € dans une maison de vente aux enchères à Berlin ou encore des visites chez le poissonnier, le boucher, à la boulangerie... pour un montant total de 60 000 € avec la carte de crédit du théâtre en 2021 et de 14 000 € pour les quatre premiers mois de l’année.

"Investissements nécessaires"

Pereira s’est défendu sur ces mises en cause : « toutes les dépenses mentionnées dans l’article de La Repubblica sont publiques, et elles sont listées sur notre site web, conformément à nos obligations. Pour chacune, il y a des explications et toutes sont conformes au règlement interne de l’opéra, qui fixe les montants maximums autorisés. » Le directeur de l’opéra florentin a précisé qu’il invitait régulièrement des artistes chez lui et cuisinait pour eux, dans une « ambiance conviviale et détendue ». L’achat en salle de vente serait un cadeau offert par le Maggio à Zubin Mehta pour célébrer son 85e anniversaire.

Alexander Pereira a également insisté sur ses résultats depuis son arrivée en 2019 : « ce qu’on ne mentionne pas dans ce débat sur mes dépenses, c’est l’augmentation des contributions privées reçues grâce à la collecte de fonds via mes contacts au Maggio : 7,5 millions en 2021, après les 4 millions en 2020 et les 2,5 millions en 2019 », se félicite le directeur qui en deux ans a triplé le montant des sommes réunies. Quant aux dépenses, il les qualifie d’« investissements nécessaires ».

Alexander Pereira avait été engagé à Florence pour assainir la situation financière du Maggio. On sait par ailleurs que sa rémunération annuelle s’élève à 240 000 €.