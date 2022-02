Amateur de classique et joueur ? Après "Wordle", découvrez "Byrdle"

Cinq lettres, six essais, un seul mot à découvrir par jour. La formule diablement efficace de Wordle a rendu accros des joueurs du monde entier, jusqu'à attirer l'attention du New-York Times, qui a fait son acquisition pour plusieurs millions de dollars début janvier. À tel point qu'une version française, intitulée Sutom , a vu le jour. Et qu'un jeu dérivé a été créé, spécialement destiné aux amateurs de classique : Byrdle , en référence au compositeur et organiste William Byrd. Une version musicale mise au point par le mathématicien et choriste britannique Robert Brignall.

Le principe est simplissime, analogue à celui de l'émission Motus. Chaque lettre devinée à sa bonne place apparaît en vert, et une bonne lettre mal placée, en jaune. Chaque jour, les internautes doivent découvrir le même terme, en anglais, forcément lié à la musique classique et plus particulièrement au domaine du chant choral. Nom commun, propre, adjectif : peu importe la fonction du mot, pourvu qu'il fasse cinq lettres. En cas d'échec, il faut attendre le jour d'après pour pouvoir retenter sa chance.

À France Musique, nous nous y sommes essayés (avec plus ou moins de succès, il faut l'avouer.) Si vous souhaitez vous aussi tenter votre chance, et mettre à l'épreuve votre amour des mots et de la musique, cliquez ici