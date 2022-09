Anciennement directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Nice, le chef Klaus Weise s'est éteint

Le directeur de l’Orchestre philharmonique de Nice, Bertrand Rossi, a annoncé lundi la disparition à l’âge de 86 ans de Klaus Weise qui fut directeur musical de l’institution entre 1991 et 1997. Né en Poméranie en 1936, Klaus Weise étudia à Leipzig, Dresde et Berlin avant d’exercer à Trèves, Wuppertal puis Essen.

En 1991, il prend la tête de la formation niçoise et succède ainsi au Croate Berislav Klobucar. L’actuel directeur de l’Orchestre souligne le « caractère infiniment plus subtil et cultivé qu’il voulait bien le laisser paraître » d’un musicien qui aura « conforté le caractère de grande formation symphonique du Philharmonique de Nice tout aussi capable de donner le meilleur dans l’accompagnement des opéras . »

Klaus Weise laisse derrière lui une série d’enregistrements qui illustre sa collaboration avec les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Nice, notamment les Concertos de Mozart, sous les doigts du pianiste suisse Homero Francesch.

Directeur musical général de l'Orchestre symphonique royal de Séville de 1997 à 2000, Klaus Weise termine sa carrière à la Staatskapelle de Halle en 2007, avant de revenir à Cagnes-sur-Mer pour finir ses jours. « La disparition de ce musicien de grande et belle tradition musicale germanique du XXe siècle laisse un vide évident », a souligné Bertrand Rossi. Les obsèques auront lieu à Nice vendredi 16 septembre.