Angelina Jolie va se glisser dans la peau de Maria Callas sur grand écran

Une actrice populaire pour incarner l'une des plus grandes chanteuses d'opéra du XXe siècle. Selon le magazine américain Variety , Angelina Jolie a été choisie pour interpréter Maria Callas dans un biopic, qui retracera les derniers jours de la cantatrice grecque dans le Paris des années 70. Un rôle de prime abord plutôt surprenant pour la star hollywoodienne, qui a dernièrement été vue dans davantage de blockbusters que de drames intimes. "Je prends très au sérieux la responsabilité de la vie et de l’héritage de Maria", a-t-elle d'ores et déjà déclaré : "Je donnerai tout ce que je peux pour relever le défi."

"Opportunité fascinante"

"Faire cela avec Angelina, une artiste extrêmement courageuse et curieuse, est une opportunité fascinante, un vrai cadeau. Avoir la chance de combiner mes deux passions, le cinéma et l’opéra, était un rêve", a confié de son côté le réalisateur chilien Pablo Larraín. Ce dernier n'est pas étranger aux biopics centrés sur des figures féminines publiques complexes. Il a réalisé Jackie (2016) avec Natalie Portman dans le rôle de Jackie Kennedy, long-métrage élégant acclamé par la critique, puis Spencer en 2021, où Kristen Stewart offre une interprétation fine de la princesse Diana. Pour le titre, Larraín fera encore dans la simplicité : le film s'intitulera sobrement Maria.

Publicité

À 47 ans, Angelina Jolie rejoint donc la liste déjà bien fournie des interprètes de la Callas, après Luisa Raniera, Noomi Rapace, Fanny Ardant, ou encore Monica Bellucci au théâtre . Les biopics sur les musiciens ont décidément le vent en poupe, alors que l'on apprenait le mois dernier que l'acteur Rupert Friend allait incarner le maestro Sergiu Celibidache dans un long-métrage à venir, avec également John Malkovich.

Maria Callas passe ses dernières années dans la solitude et meurt prématurément, à l’âge de 53 ans. Surnommée la Divina, la cantatrice a bouleversé l’interprétation lyrique par la force dramatique avec laquelle elle imprégnait tous ses rôles. Elle a abordé un répertoire très vaste grâce à une voix au timbre et à l’étendue exceptionnels, mais aussi grâce à sa capacité époustouflante à intégrer de nouveaux rôles. Sa voix légendaire, ainsi que le personnage public qu’elle a construit au fil de ses meilleures années sur scène, font de la Callas l’une de plus grandes cantatrices du XXe siècle.