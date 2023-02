Après Avignon, Olivier Py prend la tête du Châtelet

Fin du suspens place du Châtelet. Après de longs mois de flou, c'est Olivier Py qui s'apprête à hériter de la direction artistique du théâtre, selon une information du Figaro . La mairie avait lancé un appel à candidatures il y a six mois. Olivier Py succédera à Thomas Lauriot dit Prévost, parti en juillet dernier, et à Ruth MacKenzie, écartée en 2020 après un audit qui pointait des problèmes managériaux et financiers. Retour à Paris donc pour le dramaturge et metteur en scène, qui avait dirigé de 2007 à 2012 le théâtre de l'Odéon avant de prendre les rênes du festival d'Avignon, de 2013 à 2022.

"Quelle belle nouvelle ! Olivier Py, un immense artiste salué partout dans le monde, à la tête du Théâtre du Châtelet. C'est une promesse assurée d'audace, de joie, de surprises et d'impertinence. C'est Paris", se félicite la maire de Paris Anne Hidalgo sur son compte Twitter.

Olivier Py hérite d'une situation financière périlleuse, le Châtelet accusant un déficit de 4 à 6 millions d'euros selon les sources. Avec la pandémie, "il y a eu une difficulté de retrouver des saisons pleines et de se reconstituer un public fidèle", confiait début janvier à l'Agence France Presse Frédéric Ivernel, l'administrateur général de la maison. Si l'éclectisme des dernières saisons a été critiqué par la presse spécialisée, le théâtre se félicite de ses chiffres depuis la rentrée, emmenés par des chorégraphies d'Angelin Preljocaj et de Benjamin Millepied, un spectacle avec une star de l'électro (Rone) ou encore la comédie musicale à succès 42nd Street.