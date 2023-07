Artur Rubinstein : 10 (petites) choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le célèbre pianiste

Artur, Arthur… ou Leo Rubinstein ?

Né le 28 janvier 1887 à Lodz, en Pologne, le fils d’Izaak et Felicja Blima Fajga Rubinstein devait d’abord s’appeler Leo Rubinstein. Mais l’un des jeunes frères du nouveau-né aurait suggéré que le bébé s'appelle Artur, comme le fils du voisin, habile violoniste. Sa logique est simple : si son frère porte le même nom qu’un musicien, il sera lui aussi musicien.

Bien des années plus tard, désormais au sommet de sa carrière internationale, Artur Rubinstein joue dans le monde entier, dont de nombreux pays anglophones. Il préfère alors utiliser la version occidentalisée de son prénom; « Arthur ». C’est ainsi que l'’on trouve des enregistrements publiés sous les noms d’Artur et d’Arthur Rubinstein.

Publicité

Leo, Artur ou Arthur Rubinstein : tout sauf Anton ! En effet, aucun lien entre Artur et Anton Rubinstein, pianiste russe du XIXe siècle avec lequel Artur fut souvent confondu au début de sa carrière !

L’enfant prodige, héritier de Beethoven

Dès son plus jeune âge, Artur Rubinstein montre des qualités musicales exceptionnelles. Son oncle se permet d’écrire au célèbre musicien Joseph Joachim, affirmant que les talents musicaux de son neveu pourraient l’intéresser. Ce dernier accepte de rencontrer le jeune Artur et l’invite à Berlin. Le hasard faisant bien les choses, il est prévu que la sœur d’Artur -qui doit se marier prochainement - se rende à Berlin où se trouvent les meilleurs trousseaux de mariage. Madame Rubinstein emmène donc ses deux enfants à Berlin.

Face aux talents prodigieux du jeune Artur, Joseph Joachim confie son éducation musicale au pianiste Karl Heinrich Barth. En rejoignant ce dernier, Artur Rubinstein hérite d'une grande lignée de pédagogie pianistique : Barth était un élève de Liszt, lui-même élève de Czerny, qui avait reçu l'enseignement de Beethoven.

Seulement quelques années plus tard, à l’âge de 13 ans, Artur Rubinstein monte sur scène avec l’orchestre philharmonique de Berlin pour son premier concert. La carrière de l’enfant prodige est lancée.

À réécouter : Arthur Rubinstein, la noblesse et le style Le van Beethoven Écouter plus tard écouter 57 min

Dandy parisien

À dix-sept ans, Artur Rubinstein décide de s'installer à Paris afin d’essayer de se produire en tant que pianiste soliste. Il fréquente les salons musicaux et côtoie les plus grands artistes et compositeurs de son époque, dont Paul Dukas, Maurice Ravel, Jacques Thibaud, Camille Saint-Saëns et Karol Szymanowski.

Alors que la Belle Époque bat son plein, ses années à Paris façonnent non seulement son style musical mais également son style vestimentaire ainsi que sa découverte des plaisirs mondains de la vie. Toujours habillé de manière élégante et au goût du jour, il mène une vie de dandy sans retenue. C'est à cette époque qu'il fait la rencontre à Paris de la physicienne et chimiste polonaise Marie Curie.

Une corde cassée lui a sauvé la vie

En 1908, Artur Rubinstein se retrouve coincé à Berlin, totalement démuni, en plein chagrin d’amour et criblé de dettes. Dans un moment de désespoir, il songe au suicide. Mais la corde qu’il utilise pour se pendre, la ceinture d’une robe de chambre, n’est pas assez solide, et se casse au moment de l’acte fatidique. Sauvé in extremis, le pianiste s'en trouve immédiatement transformé.

« C’était une renaissance, si je puis dire. Une renaissance après la mort. J'ai vu alors soudainement le monde avec des yeux complètement nouveaux. C'était absolument frais et nouveau pour moi. Je me suis dit « Mais pourquoi suis-je mécontent ? Pourquoi devrais-je être malheureux ? On peut être heureux lorsqu'on est malheureux, on peut être heureux lorsqu'on est malade […] parce que c'est la vie. C'est toujours la vie, voyez-vous. J'en étais convaincu et cela m'a permis de continuer », explique le pianiste dans le documentaire biographique L’amour de la Vie de 1969.

C’est sans doute la seule corde que le musicien fut ravi de voir se casser !

À réécouter : Arthur Rubinstein, chambriste Portraits de famille Écouter plus tard écouter 1h 59

Pianiste polyglotte

Pianiste au répertoire éclectique, Artur Rubinstein s’ouvre à tous les genres musicaux imaginables, des œuvres de Bach à Wagner, en passant par la musique de chambre du répertoire classique et la musique vocale de Schubert, Wolf et Debussy.

En plus d'une grande maitrise du langage musical, Rubinstein parle huit langues couramment : le polonais, le russe, le yiddish, l’allemand, l’anglais, le français, l’espagnol et l’italien. Mais il serait prêt à en sacrifier sept pour pouvoir en maîtriser une pleinement, avoue-t-il lors d’une interview avec Gramophone en novembre 1968.

L’interprète idéal de Chopin

Au sommet de sa carrière, Artur Rubinstein devient un interprète incontournable de l’œuvre de Chopin, capable de faire sonner la musique du compositeur polonais avec une grande liberté et fluidité sans jamais tomber dans l’excès. Pourtant, lorsque le compositeur Alexandre Scriabine demande à Artur Rubinstein qui est son compositeur préféré, le pianiste répond sans hésiter : Johannes Brahms. Et quel compositeur Artur Rubinstein souhaite-t-il entendre à sa mort ? Certainement pas Chopin, ni Brahms, mais Schubert !

Grand amateur des œuvres du compositeur autrichien, il affectionnait tout particulièrement l'Adagio du Quintette à cordes en ut majeur, D.956 : « C'est quelque chose que j'aime plus que toute autre chose imaginable. Au point que j'ai demandé à ma femme de me la faire écouter — même si ce n'est qu'un enregistrement — à ma mort… […] Schubert a écrit une musique qui apporte la paix, le sentiment du néant, du rien. La mort, résignée et heureuse », explique le pianiste dans le documentaire Arthur Rubinstein, ou l'amour de la vie.

À réécouter : Arthur Rubinstein joue les Mazurkas de Frédéric Chopin Disques de légende Écouter plus tard écouter 15 min

Amoureux de la vie, et des femmes

Nul ne peut nier la joie de vie débordante d’Artur Rubinstein. L’esprit bon vivant du pianiste ne manque de séduire chacun et chacune qu’il rencontre. Dès sa jeunesse, il développe un goût prononcé pour le champagne, les cigares et les femmes. Ces dernières semblent particulièrement retenir l'attention du musicien :

« On dit de moi, que lorsque j'étais jeune, je partageais mon temps de manière égale entre le vin, les femmes et la chanson. Je nie cela catégoriquement. Quatre-vingt-dix pour cent de mes centres d'intérêt étaient les femmes ! » précise le pianiste lors d’une interview en janvier 1977.

Tournées dans le monde entier, sauf…

En tant que pianiste virtuose, Artur Rubinstein est invité au cours de sa carrière à se produire sur les plus grandes scènes du monde entier. S’il accepte volontiers presque toutes les invitations pour jouer en concert, il y a un pays dans lequel le pianiste d’origine juif refuse de se produire : l'Allemagne. Sa famille polonaise fut en effet entièrement exterminée pendant la Seconde guerre mondiale.

Après 1945, il ne cesse d’affirmer son soutien envers le nouvel État d’Israël. En 1949, Rubinstein annonce qu'il ne jouera plus avec l'Orchestre symphonique de Chicago si l’ensemble décide d’engager le chef allemand Wilhelm Furtwängler, accusé d’avoir collaboré avec le régime fasciste allemand.

À sa courte liste de pays proscrits, Artur Rubinstein ajoutera un deuxième nom : le Tibet. Non pour des raisons politiques mais plutôt pour sa hauteur géographique et ses conditions exigeantes pour le corps humain !

À réécouter : Arthur Rubinstein pour les nuls Allegretto Écouter plus tard écouter 1h 28

Répéter ? Oui, mais pas trop !

Dans ses autobiographies et ses interviews, Rubinstein avoue régulièrement être très paresseux et ne répéter que très peu son répertoire, par peur de perde en spontanéité et imprévisibilité dans ses concerts: « De cette façon, la musique peut refleurir. C'est comme faire l'amour. L'acte est toujours le même, mais à chaque fois c'est différent ! »

De plus, il critique souvent ces pianistes de la nouvelle génération qui semblent sortir leur répertoire « de leur poche », sans aucun imprévu. Mais s’il insiste sur l’importance de la spontanéité et de l’imprévu dans l’interprétation musicale, son attitude envers la répétition évolue après son mariage en 1932. Désormais père de famille, il ne souhaite pas que ses enfants le considèrent comme un pianiste de second rang, n’ayant jamais atteint son plein potentiel. Dès l'été 1934, il se met ainsi à réétudier l’intégralité de son répertoire afin d’assurer une qualité constante dans ses concerts.

Le meilleur pianiste du XXe siècle ?

À l'occasion des 75 ans d’Artur Rubinstein, le critique musical Harold Schonberg publie dans le New York Times un article élogieux à l'égard du pianiste : « Horowitz a peut-être une technique plus brillante, Rudolf Serkin a peut-être un meilleur rapport avec la musique allemande, Rosalyn Tureck a plus d'affinité pour Bach, Sviatoslav Richter pour Prokofiev et Scriabine et Claudio Arrau ont peut-être un répertoire plus important. Mais aucun pianiste n'a tout réuni comme l'a fait Rubinstein. D'autres peuvent être supérieurs dans des domaines spécifiques, mais Rubinstein est le pianiste complet. »

Artur Rubinstein serait-il ainsi le meilleur pianiste du XXe siècle ? Ils sont nombreux à partager cet avis, mais une personne réfute absolument cette idée : Artur Rubinstein ! « Cela me met très en colère quand j'entends cela, parce que c'est d’un non-sens horrible et absolu. Il n'y a pas une telle chose comme le plus grand pianiste d’une époque. Rien dans l'art ne peut être le meilleur. C'est seulement... différent », affirme Rubinstein lors d’une interview avec le Washington Star le 25 janvier 1977.

À réécouter : Entretien avec Arthur Rubinstein (1966) (1ère partie) Les Trésors de France Musique Écouter plus tard écouter 59 min