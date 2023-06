Astrud Gilberto, icône de la chanson brésilienne, est morte

Une voix posée, chaude et ensorcelante. Astrud Gilberto est décédée lundi 5 juin à l'âge de 83 ans, annoncent les médias brésiliens. La chanteuse était connue - entre autres - pour avoir chanté le célébrissime morceau The Girl From Ipanema, de Stan Getz et João Gilberto, son mari de l'époque. Un titre de bossa nova légendaire, enregistré en 1963 alors qu'elle n'avait que 23 ans. Et l'une des chansons les plus reprises au monde. "J'apporte la triste nouvelle que ma grand-mère est devenue une étoile aujourd'hui et qu'elle se trouve aux côtés de mon grand-père, João Gilberto", écrit sa petite-fille, Sofia Gilberto.

Née dans l'État de Bahia en 1940 d'un père allemand et d'une mère brésilienne, Astrud Gilberto grandit à Rio de Janeiro. Elle épouse en 1963 João Gilberto, figure de la bossa nova, avec qui elle enregistre The Girl From Ipanema, en compagnie du saxophoniste américain Stan Getz. Il s'agit d'une reprise en anglais de A Garota de Ipanema, un morceau composé par Antônio Carlos Jobim sur des paroles du poète Vinicius de Moraes. Ces derniers avaient été inspirés par une jeune femme (garota, "la fille") qui passait tous les jours devant la terrasse d'un bar pour se rendre à la plage d'Ipanema, quartier chic de Rio de Janeiro.

Le succès sera foudroyant, le titre repris jusqu'à aujourd'hui par plus de 300 interprètes : Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, Tony Bennett, Gilberto Gil, Stevie Wonder, Barbra Streisand... Astrud Gilberto alterne quant à elle entre le portugais et l'anglais, avec des morceaux comme Corcovado , One Note Samba ... Elle réadapte aussi les classiques de la bossa nova dans d'autres langues comme l'italien et même le japonais, dans le disque Gilberto Golden Japanese Album , sorti en 1970. Astrud Gilberto se met ensuite en retrait, avant un retour dans les années 90. Fondatrice de la maison de production "Gregmar", elle chante en 1996 avec George Michael, sur le morceau Desafinado , et avec Étienne Daho, qui l'invite sur le titre Les Bords de Seine .

