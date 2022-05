Au Pays de Galles, des cours de musique et des instruments gratuits pour tous les enfants

"Pratiquer de la musique améliore la santé et le bien-être. Nous souhaitons que tous les enfants et les jeunes du Pays de Galles puissent jouer, chanter, participer et faire de la musique," peut-on lire en introduction du Plan national pour l'éducation musicale , publié à la mi-mai par le gouvernement gallois. Au cœur du dispositif, le "service national pour la musique", qui sera déployé dans les écoles à partir de septembre prochain. Il garantira à tous les enfants et les jeunes de 3 à 16 ans un accès gratuit aux cours et aux instruments de musique, notamment à ceux venant de familles défavorisées et aux enfants avec des besoins particuliers, ainsi qu'une formation des enseignants pour la mise en place du programme. La pratique collective et la participation à des groupes et des ensembles sera particulièrement encouragée, précise le document.

Afin d'accompagner le dispositif, le gouvernement a triplé le budget alloué, avec 13.5 millions de livres ( environ 15.9 millions d'euros) sur trois ans. Parmi les initiatives proposées, un programme baptisé "First Experiences", une initiation aux instruments de musique des élèves de primaire par des musiciens expérimentés. Ou encore "Making Music with Others" : un programme de découverte des métiers et de l'industrie musicale destiné aux élèves du secondaire, à travers des expériences partagées avec les professionnels. Une revalorisation du statut et de la rémunération des professeurs de musique est également annoncée par le Plan.

Le dispositif a été inauguré le 17 mai à l'école primaire St. Joseph à Swansea, ville côtière au sud du Pays de Galles. Le Premier ministre Mark Drakeford et le ministre de l'Éducation et de la langue galloise, Jeremy Miles, se sont eux aussi emparé des instruments et ont participé à la leçon de musique avec les enfants. "N'importe quel enfant qui aura pu apprendre à jouer d'un instrument à l'école se rendra compte de la multitude des opportunités que cette pratique ouvre dans la vie et de la confiance en soi qu'elle développe, et c'est ce que nous souhaitons pour tous les enfants du Pays de Galles, quel que soit leur origine, a déclaré Jeremy Miles sur son compte Twitter : "Parfois, c'est très difficile d'avoir accès à la pratique instrumentale. L'instrument et les cours coûtent cher, et le service national de la musique va garantir cet accès dans tout le pays, quelles que soient vos circonstances personnelles."