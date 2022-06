Au Royaume-Uni, au moins une heure hebdomadaire de musique obligatoire pour tous les scolaires

Le 25 juin dernier, le Département de l'éducation britannique a rendu publique la nouvelle version de son Plan national pour l'éducation musicale qui affirme l'ambition du gouvernement de "faciliter l'accès à la musique pour tous les enfants, sans égard de leur condition matérielle ou provenance géographique."

L'éducation musicale n'est pas une activité optionnelle ou réservée au temps extra-scolaire et aux weekends, peut-on lire dans le communiqué sur le site du Département de l'éducation. "La musique est au cœur de l'école et de sa communauté. Elle fait partie du curriculum national de 5 à 14 ans, et devrait être enseignée de façon méthodique et suivie, comme le sont les mathématiques, l'anglais ou les sciences."

Dans le document sous-titré "Le pouvoir de la musique à changer des vies" , il est ainsi stipulé que les écoles auront l'obligation de proposer "au moins une heure d'enseignement musical obligatoire" par semaine. Une enveloppe de 25 millions de livres (environ 29 millions d'euros) sera allouée à l'achat des instruments et de l'équipement pour les écoles, y compris des instruments adaptés pour les élèves à besoins particuliers. 79 millions de livres (environ 92 millions d'euros) par an, jusqu'en 2025, sont destinés au programme des Music Hubs, réseau d'entités de droit privé dont la vocation principale est de garantir accès, opportunités et excellence dans l’éducation musicale à tous les enfants et à tous les jeunes sur le territoire.

Cette nouvelle version a été élaborée suite à une vaste consultation qui a impliqué 5000 personnes, allant des professionnels de l'éducation musicale aux jeunes musiciens, invités à formuler leur propositions.

"Le nouveau Plan national représente des années de travail, a déclaré la directrice générale de l'Incorporated Society of Musicians (ISM) , société qui représente différents profils des musiciens professionnels au Royaume Uni. L'ISM va l'étudier de près et écouter les avis des professeurs. Mais à la première lecture beaucoup de choses nous semblent très positives et nos membres seront contents de voir leurs propositions intégrées dans le document."

Par rapport à la version publiée en 2011, le nouveau Plan met plus d'accent sur l'accès pour tous à un enseignement musical de qualité, sur l'accompagnement des élèves particulièrement doués jusqu'à la professionnalisation, et sur l'inclusion des élèves à besoins particuliers grâce à des méthodes et des outils adaptés.

Une société musicalement éduquée est d'intérêt national

Le milieu musical a accueilli la nouvelle avec enthousiasme : "Nous savons que la musique est une des forces les plus incroyables qui fait tomber toutes les barrières, et c'est formidable que le gouvernement ait entendu ce que de nombreux professionnels disent depuis longtemps, a commenté le compositeur britannique Andrew Lloyd Webber sur Twitter. Si nous pouvions tous réunir nos efforts pour que la musique revienne dans nos écoles, cela ne pourrait qu'enrichir notre nation."

Le directeur général de la principale organisation faîtière britannique de l'industrie musicale UK Music, Jamie Njoku-Goodwin, a commenté : “L'investissement continu dans l'éducation musicale est vital si nous voulons libérer l'immense potentiel créatif des jeunes et redresser les opportunités à travers le pays. La musique est un atout national qui rapporte des milliards à notre économie, améliore notre santé et notre bien-être et renforce notre réputation dans le monde, et tout cela repose sur un réseau de talents fort. Une éducation musicale approfondie apporte un grand bien aux enfants quoi qu'ils décident à faire dans la vie, et il est de notre intérêt national d'avoir une société musicalement éduquée."

Du coté des syndicats, la prudence est de mise. Chris Walters de l'Union des musiciens (Musicians' Union) alerte : "Le Plan n'est qu'à ses débuts, et nous allons veiller de près à ce que ses principales initiatives soient développées et déployées. En fin de compte, la preuve de sa valeur sera dans les résultats des enfants et des jeunes, et il sera vital de les évaluer de façon efficace."