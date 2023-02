Au XVIIIe siècle, on composait des œuvres de musique avec des dés !

Il était de coutume, dans les salons musicaux au XVIIIe siècle, d’entendre les nouvelles œuvres des plus talentueux compositeurs, jouées par les meilleurs interprètes, pour le plus grand plaisir de la noblesse. Mais l'artiste avait également envie de s’amuser ! Ainsi naissent des jeux musicaux dont les détails précis varient selon le jeu et le créateur. Cependant, l’idée reste la même : proposer aux joueurs de créer leur propre composition à l’aide de dés à six faces et d'une grille de plusieurs numéros, et ce sans la moindre connaissance musicale.

L’un des premiers exemples publiés de ce « jeu » est Der allezeit fertige Menuetten- und Polonaisencomponist (1757) (Menuets et polonaises prêts à composer) de Johann Kirnberger, ancien élève de Jean-Sébastien Bach. Dans la famille Bach, Carl Philipp Emanuel compose également en 1758 Einfall, einen doppelten Contrapunct in der Octave von sechs Tacten zu machen, ohne die Regeln davon zu wissen (Principe pour composer un double contrepoint de six mesures à l’octave sans en connaître les règles).

À Mozart seraient attribuées deux œuvres aléatoires, dont Anleitung zum Componieren von Walzern so viele man will vermittelst zweier Würfel, ohne etwas von der Musik oder Composition zu verstehen (Instruction pour composer autant de de valses que l’on veut par le moyen de 2 dés sans savoir la musique ou la composition) et Anleitung zum Componieren von Polonaisen ... (Instructions pour composer autant de polonaises…).

Joseph Haydn aurait lui aussi signé un jeu musical aléatoire, intitulé Gioco filarmonico o sia maniera facile per comporre un infinito numero de minuetti e trio anche senza sapere il contrappunto (Jeu philharmonique ou une méthode facile de composer un nombre infini de menuets et trios sans connaitre le contrepoint) .

Règles du jeu

Voici une reproduction de la grille proposée dans le Musikalisches Würfelspiel, publié à Berlin par Nikolaus Simrock en 1792 et attribué à Mozart :

Les grilles aléatoires du Mukalisches Würfelspiel, attribué à Mozart en 1792

Le jeu est simple : composer une œuvre de 16 mesures, divisées en deux phrases, en choisissant de manière aléatoire 16 idées musicales parmi les 176 possibilités. Vous commencez par la première colonne, qui représente la première mesure. Vous lancez deux dés à six faces, et le résultat détermine la rangée dans laquelle vous choisissez votre mesure, et ainsi de suite jusqu’à la 16e colonne.

11 choix par mesure, à répéter 16 fois, on obtient donc 11 puissance 16, ou 45,949,729,863,572,161 : quarante-cinq quadrillions neuf cent quarante-neuf billions sept cent vingt-neuf milliards huit cent soixante-trois millions cinq cent soixante-douze mille cent soixante et une permutations possibles. Il existe donc plus de permutations possibles que de secondes dans la vie de Mozart !

Il ne s’agit pas cependant d’une simple combinaison de mesures totalement aléatoire mais d’une variété de possibilités selon un schéma précis de composition. En effet, le choix des mesures se fait sur un schéma de 16 mesures, divisé en deux parties de huit mesures chacune. Ainsi, la première phrase musicale (mesures 1 à 8) est une phrase avec première résolution musicale à la septième mesure et la huitième mesure. Toutes les possibilités dans les 7e et 8e colonnes sont ainsi des mesures de tension (7e mesure) et de résolution (8e mesure).

Il serait possible, de la même manière, de créer un jeu similaire avec des mots au lieu des notes musicales :

Le/Un/Ce – gros/petit/grand - chat/chien/mouton - mange/saute/dort - bruyamment/longtemps/paisiblement – avec/sans/sur – son/mon/ton – jouet/maitre/lit.

À l’instar de l’exemple ci-dessus où chaque mot sert une fonction précise dans le sens de la phrase finale (pronom-adjectif-nom-verbe-adjectif-préposition-adjectif possessif-nom), les mesures musicales proposées sont chacune conçues de manière à construire une phrase musicale complète avec un thème, un développement, une tension et une résolution.

Vous souhaitez créer votre propre version parmi les environ quarante-cinq quadrillions possibilités ? Il suffit de cliquer ici .