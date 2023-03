Bac Musique 2023 : pourquoi les professeurs spécialistes se mobilisent-ils contre le calendrier des épreuves ?

Dans deux semaines jour pour jour, les élèves des terminales passeront une première étape du Baccalauréat 2023 : une épreuve écrite de 3 à 4 h dans les deux spécialités qu'ils ont choisies de conserver en cette dernière année de lycée, qu'il s'agisse des mathématiques, SVT, EPS, géopolitique, sciences politiques, ou encore des spécialités artistiques. Une nouveauté introduite depuis la réforme des lycées en 2019 qui met à mal la continuité pédagogique de l'année de terminale et mobilise tous les professeurs de spécialités sans exception :

"Ces épreuves arrivent beaucoup trop tôt, alors que l'année n'est pas terminée, tranche d'emblée Christine Guimonnet, professeure d'histoire-géographie et secrétaire de la Conférence des associations de professeurs spécialistes . D'un coté, les deux autres épreuves - la philosophie et le Grand oral, vont se retrouver isolées en fin d'année. Et surtout, les élèves ont besoin de temps pour finaliser et consolider leurs apprentissages."

Publicité

Si les épreuves des spécialités se déroulent fin mars, c'est parce que le ministère de l'Education nationale a souhaité que les élèves intègrent les résultats des épreuves des spécialités dans leur dossier d'inscription sur ParcourSup , plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Sur laquelle les élèves doivent déposer et valider un dossier de motivation et faire leurs vœux d'orientation dès fin janvier et jusqu'au 9 mars. "Ils doivent tout gérer en même temps : les révisions pour les épreuves des spécialités en plus du dossier d'orientation sur ParcourSup. Donc l'année de terminale n'est plus véritablement une année complète à partir du moment où les élèves sont obsédés par la question s'ils vont avoir ce qu'ils veulent sur ParcourSup. A la limite, le bac deviendrait presque secondaire," s'insurge la professeure.

Un déséquilibre entre le temps attribué et les compétences visées

"Tout s'enchaîne très vite, surtout ce mois-ci, renchérit Fabienne Miqueu, professeure de musique au lycée Marie Curie de Tarbes. Elle prépare 18 élèves pour le Baccalauréat spécialité musique cette année. Si, selon la professeure, ce "bac à la carte" a été positif pour les enseignements artistiques parce qu'ils ont récupéré des profils d'élèves beaucoup plus diversifiés qu'avant la réforme, les professeurs ont peu de temps entre septembre et mars pour pouvoir faire un travail suffisamment approfondi et surtout mettre en place des méthodologies solides pour des épreuves qui pèsent lourd, en coefficient seize, sur les résultats du Baccalauréat.

Les programmes imposés, quant à eux, sont assez conséquents, même s'ils ont été partiellement allégés. D'autant plus dans des classes constituées désormais de profils d'élèves très hétérogènes - entre les élèves en 3e cycle au conservatoire et d'autres qui font de la musique en amateur chez eux, la base n'est pas la même. "Cela nécessite une pédagogie adaptative pour avancer au rythme de tout le monde pour les ramener aux objectifs des épreuves, quel que soit le niveau de départ. Quelques semaines de plus, cela fait une vraie différence en terme de maturité, de maîtrise des concepts, des notions et de la méthodologie, décisive pour certains élèves", explique Fabienne Miqueu

A titre d'exemple, pour la spécialité musique, l'épreuve écrite est composée de trois exercices - une analyse d'un extrait musical hors programme limitatif, un commentaire d'écoute comparée et un commentaire de documents (articles ou ouvrages) sur une actualité artistique ou musicale, qui demandent une approche méthodologique particulière, détaille Fabienne Miqueu. "Il y a tout un vocabulaire musical d'analyse et une méthodologie de rédaction à mettre en place, sans oublier une culture musicale à acquérir autour des œuvres ainsi qu'une réflexion à mener autour de la contextualisation des œuvres et des auteurs par rapport à leur époque. Et entre septembre et mars, c'est très juste."

D'autant plus que dix jours après les épreuves écrites, les élèves présentent l'épreuve orale pour laquelle ils préparent une création musicale collective : "Une création, ça ne se fait pas en deux séances, il faut le temps de la maturation des idées et de la construction progressive. Certains élèves n'ont pas l'habitude de composer. Travailler les compétences et le geste musical, ce n’est pas possible sur une si courte période. Il y a quelque chose de déséquilibré sur le temps de préparation attribué et les compétences que mobilisent les différentes épreuves, " regrette la professeure.

Des situations anxiogènes inédites pour les élèves

C'est la course contre la montre, constate Christine Guimonnet. "On a de plus en plus d'élèves qui sont dans des situations de stress ou de phobie scolaire. Ils vont psychoter en s'imaginant qu'une note moins bonne engage toute leur vie future. On ne s'est jamais retrouvé avec des situations anxiogènes pour les élèves comme ça dans notre carrière de professeur, jamais !"

Du côté des enseignants, ce qui ressort, c'est un sentiment de frustration. "On a l'impression de toucher un peu à tout parce qu'il faut faire le programme, mais finalement, de ne rien approfondir. Avant, pour chaque œuvre du bac, on avait le temps de bien aborder tout le contexte de la composition en plus du contexte sociétal et esthétique. C'est du bricolage dans toutes les matières. On est obligé d'aller à l'essentiel," complète Fabienne Miqueu.

Toute la profession est mobilisée pour alerter le ministère de l'Education nationale sur ce calendrier "non pertinent et inadapté", et plaider pour un retour vers une semaine complète, banalisée en fin d'année scolaire, avec les quatre épreuves du bac regroupées puisque tout le reste des matières est aujourd'hui évalué en contrôle continu, explique Christine Guimonnet. "Le temps pédagogique, ce n'est pas le temps politique, ce n'est pas le temps médiatique, c'est précisément le temps de l'élève et ce n'est pas le temps des cabinets ministériels," conclut la professeure.