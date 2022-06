Bac Musique Spécialité 2022 : premiers retours sur les conséquences de la réforme

France Musique : Les candidats au Bac Spécialité Musique ont passé la première étape - écrite - à la mi-mai, et s'apprêtent à présenter l'épreuve orale en ce début juin. La spécialité musique, avec d'autres spécialités, fait partie du Grand oral. Quels sont les principaux changements induits par la réforme ?

Anne-Claire Scébalt : Ce qui a le plus changé avec la réforme, c’est l’oral. Contrairement à l’épreuve du Bac option de spécialité d’avant la réforme, pour laquelle les élèves interprétaient un morceau de musique, elle demande maintenant aux élèves de présenter une création en groupe. Ce qui est intéressant dans cette idée, c'est justement la manière dont l’élève est engagé dans un projet musical : comment il va mobiliser différents langages, différentes techniques… C'est une épreuve qui vise à une émancipation de l'élève en tant que musicien, de l'élève en tant qu'artiste et de l'élève en tant qu’amateur éclairé. D’autant plus que dans le cadre de son oral, l’élève va être amené à décrire le cheminement dans la mise en place du projet sur lequel il a travaillé toute l’année de terminale : qu'est ce qu'il a mis en place avec son groupe, quelles sont les références utilisées ? Cette approche crée une attitude réflexive sur toutes les fonctions de la musique : celle de l'auditeur, de l'interprète et du créateur-compositeur. Une approche à la pratique musicale qui est beaucoup plus intéressante et représente un vrai complément y compris par exemple pour les élèves qui ont choisi la spécialité musique tout en poursuivant les études au conservatoire.

Publicité

Une autre nouveauté, c’est l’importance du collectif dans la production. Les élèves présentent un projet avec au moins un, voir plusieurs camarades de classe et du lycée, ce qui est super intéressant non seulement pour notre enseignement, mais aussi au niveau de l'éducation en général. Il y a très peu d'épreuves qui engagent le collectif : en sport, il faut gagner contre une autre équipe, par exemple. Alors qu’ici, c’est le collectif qui travaille ensemble sur le projet musical. Et cela développe des compétences qui à mon sens dépassent largement le cadre scolaire : de coopération, de collaboration, de travail en équipe, d'être capable de trouver un consensus autour d'un projet et de se répartir les tâches, des compétences transversales très recherchées dans le monde de l'entreprise.

France Musique : Les épreuves du Bac commencent cette année avec les épreuves écrites de spécialités. Dans quelle mesure l’épreuve écrite de la spécialité musique a-t-elle été modifiée ?

Anne-Claire Scébalt : En plus du commentaire d’écoute et d’analyse et du commentaire comparé à partir des œuvres du programme limitatif étudiées pendant l’année, les élèves ont dû préparer une troisième partie : un commentaire d’un texte témoignant de la vie musicale contemporaine.

Ce qui est très intéressant dans cet exercice, c’est la réflexion que porte un candidat sur le phénomène musical sous différents éclairages : économique, social, en lien avec la santé etc…pour nous, enseignants, il s'agit d'amener les élèves à penser la musique non pas seulement en tant qu’art ou en tant qu’une forme de technicité artistique, mais dans un contexte, avec toutes des problématiques qui peuvent se poser : la place de l'artiste, du compositeur, du créateur dans la société, la forme du concert, l'écoute et ses problématiques... Grâce à la grande souplesse des programmes on peut conduire les élèves sur des parcours très différents et le plus proches possibles de leur réalité et de leurs envies. Au sortir de la spécialité, un élève, s'il le souhaite, pourra s’orienter vers différentes voies professionnelles, l’ingénierie du son, médiation culturelle, journalisme, avec un bagage musical suffisamment solide pour alimenter son parcours professionnel ensuite.

France Musique : La plus grande nouveauté de cette réforme, c’est le Grand oral, et les spécialités sont partie prenante dans cette épreuve. Que cela veut-il dire concrètement pour la spécialité musique ?

Anne-Claire Scébalt : En effet, pour le Grand oral, l’élève est obligé de mobiliser ses deux spécialités dans les deux questions qu’il choisit pour l’épreuve. Mais avec les programmes que l’on a en musique, il y a une grande cohérence, et puis, nous, enseignants en musique, on a l'expertise, parce que cela fait de nombreuses années qu'on ne parle pas que de la musique en cours, mais qu’on l'envisage avec l'éclairages différents : en lien avec le social, l'économie, la philosophie... Notre problème est plutôt un problème d'organisation puisque comme il n'y a pas d'heures dédiées à la préparation du grand oral et qu'on prépare les élèves pendant nos cours, il nous est impossible d’organiser un travail en transversalité avec d’autres disciplines. Il n’y a pas non plus de temps réservé pour les échanges avec les collègues et les élèves. Il faudra à mon avis plusieurs années pour envisager les modes d’organisation pour cela. Et il nous faudra plusieurs années de pratique pour roder en quelque sorte l’accompagnement des élèves dans cette épreuve.

Le problème dans l'Education nationale c'est qu'on suppose que l'élève, puisqu’il est doté de la parole, alors le grand oral n'est pas un problème. Or, à aucun moment, au collège ou au lycée, un enseignant n’est amené à travailler l’oral dans sa mise en place : du point de vue de la respiration, de la posture, des compétences vocales, tous ces aspects qui sont essentielles pour développer les compétences oratoires. A l’exception de l’enseignant de musique. Donc, si les établissements misaient réellement sur la musique, ils auraient tout à gagner y compris dans cette épreuve, et quelle que soit la discipline.

France Musique : La réforme des épreuves a-t-elle considérablement modifié le travail en classe pour les enseignants ?

Anne-Claire Scébalt : Il y a beaucoup de choses qui changent et qui augmenteront certainement la réflexion de fond, c’est sûr. D'autant plus qu'avec la suppression des séries, les profils des élèves en spécialité musique sont encore plus hétérogènes qu'avant. On est sur des parcours quasi individuels. Les gamins qui ont appris la musique au conservatoire, d'autres qui chantent ou qui jouent de la guitare, d'autres encore qui ne jouent d'aucun instrument, d'autres qui ont déjà improvisé...ils ont tous un bagage musical qui leur est propre. De toute façon, on est obligés de construire des parcours individuels dès le début. L'idée c'est de les accompagner au mieux dans leurs besoins, dans leurs attentes par rapport à leur parcours d'orientation post-bac.

Mais ce qui pose le plus grand problème aux enseignants, c’est l'échéance. Cette année les épreuves ont été reportées pour cause du Covid pour mai et juin, mais à l’origine elles devaient avoir lieu dès le mois de mars. En effet, on suppose que l’élève à choisi les spécialités précisément en fonction de son orientation post-bac, et pour que Parcoursup puisse prendre en compte la note des spécialités, les épreuves doivent avoir lieu bien en amont. Or, l’échéance du mois de mars est très difficile à tenir et en plus elle n'est pas cohérente avec la manière dont on travaille. Travailler les compétences et le geste musical pour préparer le passage y compris du projet musical de l’élève, ce n’est pas possible sur une si courte période. Il y a quelque chose de déséquilibré sur le temps de préparation attribué et les compétences que mobilisent les différentes épreuves.

France Musique : Justement, en supprimant les séries (L, S, ES) la réforme a ouvert la spécialité musique à un profil plus diversifié des élèves. Avez-vous constaté une baisse d’intérêt ou au contraire une augmentation du nombre des candidats à la spécialité musique ?

Anne-Claire Scébalt : Nous n’avons pas de chiffres pour l’instant, mais selon nos premiers retours, le fait de pouvoir associer les spécialités très différentes intéresse beaucoup les élèves. Et ça, c’est nouveau, parce qu’avant il fallait que l’élève fasse une série littéraire pour avoir accès à la musique. Au final, cela n'avait aucun sens par rapport au post-bac parce qu’on voit bien que les métiers du post-bac ne sont pas cantonnés uniquement à des combinaison des disciplines issues de sciences sociales ou humanistes. Par exemple, un ingénieur du son aura besoin à la fois de musique et de physique, et maintenant cela devient possible. C’est une opportunité qui a été offerte aux élèves et qui est non seulement très pertinente par rapport à leur orientation, mais aussi par rapport à leurs désirs de combiner des spécialités qui ne pouvaient pas être associées avant la réforme.

Et puis, d'après les premiers retours et contrairement à ce qu’on craignait, ce ne sont pas les spécialités artistiques qui sont abandonnées, c'est plutôt minoritaire. Mais on est nombreux à trouver que l'abandon d'une spécialité en terminale [l'élève choisit 3 spécialités en première, deux en terminale, op.a.], c'est trop tôt parce qu'on est quand même dans un cursus qui doit rester un cursus général et que ça oblige parfois les élèves à des choix cornéliens qui peuvent être dommageables pour la suite.

Ce qui ressort au contraire c'est lorsque les élèves choisissent une spécialité artistique, ils ont souvent un projet d'orientation derrière. Et dans ce contexte, ce qui pose problème, c’est la seconde. L’option musique est loin d’être proposée partout, et elle n’est pas dérogatoire. Ce qu'on voit émerger de cette réforme- là, ce sont des élèves qui arrivent avec des vrais projets d'orientation en musique à la sortie de la troisième. S’ils ne sont pas dans un lycée du secteur qui propose la musique, ce n'est pas un droit. Alors ils peuvent faire leur seconde dans un lycée du secteur sans musique et rejoindre un lycée qui propose la spécialité musique (du coup, dérogatoire) en première, ce qui n’arrive jamais. Dans nos discussions avec le ministère, nous aimerions faire comprendre qu'il est indispensable de faciliter les accès des élèves aux lycées qui proposent la musique par dérogation, parce que le choix d'une spécialité artistique n'est pas qu'un supplément d'âme ou une cerise sur le gâteau, mais pour de très nombreux élèves, un vrai choix d'orientation.

À lire aussi : Le "nouveau" Baccalauréat musique dans le contexte de la crise sanitaire : qu'en est-il ?