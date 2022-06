"Bachathon" en Pologne : 12 heures de concert en soutien à l'Ukraine

Du 4 au 5 juin, la Philharmonie de Szczecin – à l'ouest de la Pologne – sera illuminée aux couleurs de l’Ukraine. Un concert marathon de douze heures en soutien au peuple ukrainien tiendra en haleine interprètes et spectateurs à partir de 20h samedi jusqu’à 8h dimanche. Au programme : Bach, et rien d’autre. Le pianiste autrichien Aaron Pilsan se livrera au défi d’une intégrale des livres I et II du Clavier bien tempéré, soit quatre heures trente de musiques. Élève d’ Andras Schiff et de Lars Vogt , le pianiste de 27 ans est un artiste du label Alpha. Son disque du premier livre des études du clavier bien tempéré de Bach a été récompensé en 2021 par le magazine britannique Gramophone comme l’un des meilleurs enregistrements de l’année.

« Aucun autre compositeur que Bach ne convient mieux à cette mission et aucune œuvre n’est plus appropriée pour ce marathon que le Clavier bien tempéré, car il représente la paix et l’harmonie, et, étant donné qu’il utilise toutes les tonalités », souligne le pianiste autrichien. « Il est comme une mosaïque des différents peuples et cultures qui composent notre monde, sauf qu’ici toutes les tonalités fonctionnent ensemble, une tonalité conduisant sans heurt à la suivante, le tout dans un équilibre parfait. Exactement ce dont notre monde a besoin aujourd’hui ! »

Appel aux dons

En ouverture de cet événement le pianiste ukrainien Alexei Grynyuk interprétera Partita n° 1 en si bémol majeur et le Choral-Prélude en fa mineur (Bach / Busoni). Des surprises musicales, vidéos et interview ponctueront cette soirée placée sous le patronage du Cantor de Leipzig.

Ouvert en accès libre, ce concert sera également diffusé en direct sur YouTube . Un appel aux dons sera lancé en faveur d’une série d’association humanitaires : la Croix rouge, Médecins sans frontières, Voices of Children...

« Cet événement s’inscrit dans le moment que nous vivons, la musique et notre grande salle de concert peuvent servir non seulement à divertir, mais aussi à influencer notre monde et aider ceux qui sont dans le besoin », a déclaré Dorota Serwa, la directrice de la Philharmonie de Szczecin. « J’espère que le public sera nombreux à se joindre à nous. »

Cette nuit musicale relayée à l’international mettra en lumière la splendide construction de la Philharmonie de Szczecin, ouverte en 2014 et récompensée en 2015 par le Prix de l’union européenne pour l’architecture contemporaine. On peut découvrir ses lignes dynamiques grâce à la visite virtuelle , proposée par l’institution.

