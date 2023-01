Baccalauréat Musique : ce qu'il faut savoir

Comme avant la réforme, l'enseignement de la musique au lycée de la filière générale est toujours présent sous deux formes : en tant qu'option et en tant que spécialité. Et comme avant, le ministère d'Education nationale a publié un programme limitatif qui sert de référence à la fois pour l'option et pour la spécialité.

Quelle option choisir ?

En classe de seconde, les élèves peuvent choisir un seul enseignement optionnel, au rythme de 3 heures par semaine, entre la musique, la danse, les arts plastiques, le cinéma, le cirque, le théâtre, l'histoire des arts ou le cinéma.

En cycle terminal - première et terminale, les élèves peuvent choisir la musique soit en continuité de l'option choisie, soit sans avoir suivi l'enseignement musical en seconde, en option ou en spécialité. En tant que spécialité, la musique est proposée aux cotés des autres arts et d'une langue vivante C, et des langues et cultures de l’Antiquité en première, et des mathématiques expertes, mathématiques complémentaires, droit et grands enjeux du monde contemporain en terminale. En terminale, ils ont 6 h, et en première, 4 h d'enseignement de spécialité.

Parmi les compétences développées par la pratique et l'enseignement musical, sont privilégiés la création, les projets et la pratique collective.

En cycle terminal ( voie générale), l'enseignement de spécialité musique fait partie de 7 disciplines artistiques aux cotés des arts plastiques, du théâtre et du cinéma-audiovisuel, de la danse, des arts du cirque, et de l'histoire des arts. D'autres spécialités proposées sont : Humanités, littérature et philosophie, la Littérature et langue et cultures de l’Antiquité, les langues, littératures et cultures étrangères et régionales, les sciences de l’ingénieur, les mathématiques, la physique chimie, les sciences économiques et sociales, histoire géographie, géopolitique et sciences politiques, les sciences informatiques et les sciences de la vie et de la terre.

Trois disciplines sont au choix de l'élève en 1ère, 2 en terminale, et représentent 12h hebdomadaires au total.

L'option de spécialité musique est accessible à tous les élèves, sans égard de leur parcours ou leur formation musicale antérieure.

Comment sont évaluées les deux options musique ?

Autrefois évalué au Baccalauréat à la fois pour l'option facultative que pour l'option de spécialité, depuis la réforme de 2019, uniquement les élèves ayant choisi l'option de spécialité seront évalués lors d'une épreuve finale spécifique.

Quant à l'option, elle est aujourd'hui évaluée dans un ensemble de disciplines en contrôle continu qui compte pour 40 % de la note moyenne. La note obtenue sera prise en compte pour la moyenne globale dotée d'un coefficient 10.

Pour l'option de spécialité l'élève qui aura choisi la spécialité musique parmi les 3 spécialités de première, il aura le choix entre deux cas de figure :

-soit il arrête la spécialité musique en première, auquel cas il ne sera pas évalué. cela compte comme le coéficient 8 pour leur bac, mais ils ne passent pas d'examen.

-soit l'élève continue l'option de spécialité musique en terminale, auquel cas l'épreuve - obligatoire - au Baccalauréat, se déroule en deux parties : partie écrite composée de trois épreuves écrites ( 3h30 sur 10 points), qui évalue les compétences du candidat à écouter et comparer les œuvres du programme limitatif et à mobiliser sa culture musicale, et un oral (40 minutes sur 10 points) dans lequel il présente une création, un projet qu'il aurait mené avec quelques camarades tout au long de l'année devant un jury. Son coefficient sera 16 (comme celui de la seconde spécialité). Dans ce denier cas la spécialité musique sera partie prenante pour moitié dans « le grand oral », épreuve obligatoire pour tous les candidats, qui consiste à mobiliser un argumentaire pour relier ses savoirs et ses acquis avec son projet d'études et/ou professionnel. (20 minutes, coefficient 10)

