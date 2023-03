" Bach: les Suites en partage " de Jean-Guihen Queyras - Sélection du Prix du Livre France Musique 20223

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Quinze ans après son enregistrement des Suites de Jean-Sébastien Bach, Jean-Guihen Queyras livre pour la première fois par écrit ses réflexions sur l’Everest des violoncellistes. Au fil du temps, les Suites sont devenues le répertoire qu’il a le plus défendu au concert, tantôt à la faveur d’intégrales, parfois augmentées de pièces contemporaines, tantôt dans un spectacle conçu par la fameuse chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker.

Bach est aussi devenu la pierre angulaire de son enseignement. Comment donner en partage ces œuvres exigeantes pour violoncelle seul, avec une flamme sans cesse renouvelée ? Au travers de conversations avec Emmanuel Reibel, ce musicien passionné dévoile une série de souvenirs personnels, tout en livrant de pénétrantes analyses et de précieux conseils d’interprétation.

Les auteurs

Jean-Guihen Queyras, né en 1967, est un violoncelliste franco-canadien à la carrière internationale. Son enregistrement des Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach pour Harmonia Mundi en 2007 l’a consacré comme l’un des plus grands interprètes de cette œuvre. Sa curiosité le porte de la musique baroque aux créations contemporaines. Passionné par la transmission, il enseigne à la Musikhochschule de Fribourg-en-Brisgau. Son co-auteur, Emmanuel Reibel, est professeur de musicologie à l’ENS de Lyon ; il enseigne l’esthétique au Conservatoire de Paris.

3 questions à Jean-Guihen Queyras :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Il occupe une place particulière puisqu’il s’agit de mon premier livre. Mais il constitue l’aboutissement d’un long cheminement avec les Suites de Bach, depuis mes années d’apprentissage jusqu’au spectacle conçu avec Anne-Teresa de Keersmaeker, en passant par mon enregistrement de 2007. Cet Everest du violoncelle est en effet progressivement devenu mon répertoire de prédilection, celui que j’ai le plus défendu au concert, sous des formes très variées, et celui que je prends le plus de plaisir à transmettre dans mon enseignement. Ce livre est le fruit de cinq années de discussions avec Emmanuel Reibel, qui par le dialogue m’a permis de stimuler et de mûrir mes réflexions sur Bach.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

L’objectif principal était de plonger le lecteur au cœur des Suites et de partager une passion que j’espère communicative. J’avais envie de défendre l’idée selon laquelle ces six Suites constituent une seule et même œuvre en six opus ; je voulais transmettre aux jeunes violoncellistes une série de conseils d’interprétation ; et je souhaitais aviver l’écoute du public mélomane en attirant son attention sur l’incroyable richesse de l’écriture de Bach, tout en lui faisant vivre quelques-unes de mes émotions de concerts. Emmanuel Reibel, de son côté, a voulu relever le pari de brosser un portrait d’interprète à travers l’évocation d’une œuvre ; et par une écriture expérimentant une forme très chapitrée, qui entrelace trois niveaux rédactionnels, il a eu à cœur avec moi de s’adresser idéalement à des lectorats variés qui chemineraient à leur guise dans le livre.

Quels sont vos prochains projets ?

Ce livre m’a donné envie de poursuivre, dans les interstices de mon activité artistique, l’expérience de l’écriture : c’est une autre façon de partager la musique. Mais rien ne presse ! Le livre laisse entendre que je songe désormais à réenregistrer les Suites… Ce projet sera sans aucun doute pour moi l’un des points forts des années à venir.

