"Baisses unilatérales" de subventions : des acteurs de la culture chargent Laurent Wauquiez

Des baisses "sans aucune concertation avec les acteurs concernés". Dans une lettre ouverte, publiée dans le Journal du Dimanche et transmise à France Musique, des syndicats du spectacle vivant s'inquiètent vivement du traitement de la culture par la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président, Laurent Wauquiez. Lors de la commission permanente du Conseil Régional, le 12 mai dernier, les organisations ont ainsi eu "la mauvaise surprise de découvrir des baisses de subventions, parfois drastiques, et même dans certains cas l'arrêt complet du soutien à des projets."

110 000 euros en moins pour le festival du court métrage de Clermont-Ferrand, 149 000 pour le Théâtre nouvelle génération (TNG), une baisse de 115 000 euros pour le Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape... Les syndicats dénoncent en outre des justifications "approximatives" : "Vous expliquez souhaiter un rééquilibrage au profit des territoires, intention qui nous semble de prime abord louable. Mais il n'en est rien. Y compris pour des projets qui irriguent des départements et des communes rurales, vous avez baissé ou coupé les aides auparavant allouées."

"De façon extrêmement brutale"

Parmi les signataires de la lettre ouverte, douze organisations syndicales : la CGT Spectacle, le Profedim - qui représente les festivals - ou encore les Forces Musicales, le syndicat professionnel des opéras, orchestres et festivals d'art lyrique. "Ce que l'on conteste, ce n'est pas tant le fond même, ou la principe de décision, qui appartiennent à une collectivité, mais la manière dont cela s'est produit", souligne son directeur Sébastien Justine, joint par France Musique. "Ces baisses se font de façon extrêmement brutale, sans avertissement, sans concertation avec les acteurs du secteur : ces derniers sont en général mis devant le fait accompli, dans des conditions qui les mettent en danger par rapport à la réalisation de leurs projets."

"Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est un instrument politique qui distribue les bons points sur des critères opaques, en l'absence de dialogue", insiste le directeur des Forces Musicales. "Par ailleurs, il y a une interrogation très forte sur la décision prise en ce qui concerne le Théâtre nouvelle génération, le TNB, dirigé par Joris Mathieu. Supprimer l'intégralité de sa subvention à la suite de prises de positions publiques, cela nous interroge sérieusement." En avril dernier, le metteur en scène avait dénoncé le "climat de terreur" que faisait régner selon lui Laurent Wauquiez.

Des coupes déjà en 2022

L'an dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait déjà annoncé une baisse des subventions allouées à des institutions phares "avec les mêmes méthodes : baisses unilatérales en plein exercice et, après une forte mobilisation, promesses de concertations et de rééquilibrages qui n'ont jamais été suivies d'effet", observent les syndicats : "D'autres aides à des structures culturelles doivent encore être examinées et votées par l'exécutif régional prochainement. Avant cela, nous souhaitons pouvoir échanger avec vous (Laurent Wauquiez, ndlr) pour discuter de vos choix, les comprendre mais aussi vous faire part de la réalité des structures culturelles d'Auvergne Rhône Alpes."

En 2022, les coups de rabot concernaient l’Institut Lumière, le Théâtre national populaire (TNP), la Villa Gillet, la Biennale d’art contemporain, ou encore l’Opéra de Lyon, avec une baisse de 500 000 euros de la subvention régionale annuelle versée à l’institution de la Place de la Comédie. Si l'Opéra ne retrouve aujourd'hui pas l'intégralité de l'aide versée par la région, il a obtenu une augmentation de 190 000 euros, et s'engage en retour à créer des spectacles itinérants.