Ballets russes : des danseurs étrangers claquent la porte

Comme une lente hémorragie. Ce lundi, le Brésilien David Motta Soares et l'Italien Jacopo Tissi, danseurs du Bolchoï, ont posé leur démission en solidarité avec les victimes du conflit en Ukraine. David Motta Soares, 24 ans, avait rejoint l'école de danse du Bolchoï alors qu'il n'avait que 12 ans. Il a annoncé son départ dans un long message posté sur son compte Instagram : "C'est avec une profonde tristesse que j'ai quitté le Théâtre Bolchoï, mes professeurs, mes collègues, mes amis et le lieu que j'ai considéré comme ma maison durant tellement d'années".

"Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je n'arrive pas à croire que cela arrive à nouveau et je pensais qu'on avait tiré des leçons du passé" - David Motta Soares Publicité

L'Italien Jacopo Tissi, danseur principal au Bolchoï, claque lui aussi la porte, estimant qu'il ne peux poursuivre son engagement avec la compagnie au vue du contexte. "Je suis choqué par cette situation qui nous arrive du jour au lendemain, et très honnêtement, je me trouve dans l'incapacité de poursuivre ma carrière à Moscou, pour le moment", dit-il : "Aucune guerre ne peut se justifier. Jamais. Et je serai toujours opposé à la violence sous toutes ses formes."

La veille, le chef d'orchestre russe Tugan Sokhiev annonçait quitter ses fonctions de directeur musical Bolchoï, se disant sous pression pour prendre position quant aux événements en Ukraine. Il y a deux semaines, le Royal Opera House de Londres avait annoncé l'annulation de représentations du Bolchoï prévues cet été, en raison de l'invasion russe.

À lire aussi : "C'est comme notre seconde maison" : le Kiev City Ballet trouve refuge au Châtelet

Départs du Mariinsky

Au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le Brésilien Victor Caixeta, deuxième soliste, fait également part de son départ de Russie, tout en soulignant qu'il s'agit d'une "pause", non d'une démission. Sur Instagram, il dit ressentir "la douleur de tout le peuple ukrainien" :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Dimanche, le Britannique Xander Parish, danseur principal au Mariinsky, annonçait lui aussi démissionner du célèbre ballet : "Ce soir, je devais interpréter 'Giselle' au théâtre Mariinsky, mais à la place, à cause de cette terrible crise, j'ai pris la difficile décision de quitter la Russie, au moins jusqu'à ce que la paix revienne."

Fin février, le Français Laurent Hilaire, directeur de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski à Moscou, ex-étoile de l'Opéra de Paris, posait sa démission "au vu de la situation" géopolitique. "Les danseurs étrangers que j’avais engagés partent tous. Certains danseurs parlent d’arrêter la danse, parce qu’ils ne se projettent pas. Je pense que l’avenir pour la culture, le ballet, l’opéra, s'annonce extrêmement compliqué", a-t-il depuis estimé au micro de France Musique .

À lire aussi : Laurent Hilaire, après son départ du Théâtre Stanislavski : "Il n’y a plus d’avenir dans la compagnie"