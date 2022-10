Baptiste Charroing prendra les rênes du Théâtre des Champs-Elysées en 2025

La succession est assurée à la tête du Théâtre des Champs-Elysées. Baptiste Charroing, l'actuel directeur de production et de diffusion du TCE, en prendra la direction générale à l'été 2025 à l'issue du troisième mandat de Michel Franck, annonce un communiqué publié ce mardi soir. Arrivé au sein de l'institution en 2020, l'altiste de formation, cofondateur de l'ensemble Les Dissonances avec le violoniste David Grimal, a été choisi après un processus d'auditions et aura pour "mission d'assurer la programmation des saisons 2025 et suivantes" : "Il proposera aux spectatrices et spectateurs de vivre des expériences enrichies, en ouvrant la voie à une attractivité, une fréquentation et un rayonnement renouvelés".

"Sa connaissance de la musique et de l'ensemble des acteurs du milieu musical, ses capacités de gestionnaire et de manager ont été autant de qualités qui ont su séduire l'ensemble du comité", souligne Eric Lombard, président du conseil d'administration du Théâtre des Champs-Elysées, cité dans le communiqué. Le président du CA rend également hommage au travail de Michel Franck, qui "n’a de cesse de faire représenter les plus grands artistes toujours fidèles au théâtre mais aussi de découvrir de jeunes talents". Ce dernier, à la tête du théâtre depuis 2010, quittera ses fonctions actuelles fin août 2025, "n'ayant pas souhaité faire un quatrième mandat".

