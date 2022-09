Barbara Dragan nommée jeune cheffe associée de l'ONF

"Quel honneur immense ! Quelle joie ! Quelle saison nous attend !" Sur son compte Instagram , Barbara Dragan ne cache pas son bonheur. La cheffe d'orchestre polonaise, 33 ans, est nommée jeune cheffe associée de l'Orchestre National de France pour la saison 2022-2023. Elle assistera le directeur musical de l'ONF Cristian Măcelaru - reconduit à son poste jusqu'en 2027 - lors des concerts et partira avec lui en tournée en Autriche et en Allemagne. La cheffe, lauréate des prestigieuses bourses Taki Alsop et DAAD, dirigera en outre un enregistrement, plusieurs concerts pédagogiques, et pilotera la prochaine édition de Viva l'Orchestra : un projet qui réunit musiciens de l'ONF et musiciens amateurs, qui donnera lieu à deux concerts à l'Auditorium de Radio France en juin prochain.

Nommée la saison dernière cheffe au Dallas Opera Hart Institute for Women Conductors, étudiante à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg, Barbara Dragan s'est illustrée avec brio cet été aux festivals Cabrillo et Ravinia aux aux États-Unis. Elle a aussi participé à plusieurs concours dernièrement, comme la Princess Astrid International Music Competition ou le réputé concours Evgeny Svetlanov .

Publicité

Née dans une famille polonaise de scientifiques, Barbara Dragan a commencé à jouer du violon dès l'âge de cinq ans. Diplômée de l'Universität der Künste de Berlin et de l'Université de musique Frédéric Chopin de Varsovie, elle a passé ses examens de fin d'études en mathématiques avancées et en physique, tout en étudiant le violon et le hautbois.