Barbara Hannigan nommée "Première artiste invitée" de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

L'aboutissement logique d'une collaboration fructueuse. Barbara Hannigan, soprano et cheffe d'orchestre canadienne, sera nommée "Première artiste invitée” de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, à compter de septembre 2022 et pour trois saisons. Elle pourra ainsi "approfondir son compagnonnage avec l’orchestre et imaginer, chaque saison, quatre projets originaux mettant en valeur ses talents de chef d’orchestre, soprano, chambriste ou pédagogue", peut-on lire dans un communiqué publié ce lundi.

Pour sa première saison dans ses nouvelles fonctions, Barbara Hannigan a choisi de mettre en lumière de grands compositeurs des XXe et XXIe siècles : Olivier Messiaen, György Ligeti, Arvo Pärt ou Claude Vivier, en regard d’œuvres de Buxtehude, Haydn ou Stravinsky. Associée à Radio France depuis 2018, elle a imaginé de multiples programmes innovants avec l'Orchestre Philharmonique, comme La voix humaine en 2021, avec le vidéaste Denis Guéguin, ou encore Animatopia , avec l’acteur Mathieu Amalric.

Publicité

"Je suis vraiment ravie que l’Orchestre Philharmonique de Radio France m’ait invitée à poursuivre nos aventures musicales ! Après quatre ans à faire de la musique avec ces merveilleux musiciens, l’occasion nous est donnée d’approfondir notre relation et notre amitié" - Barbara Hannigan

À lire aussi : Barbara Hannigan rejoint le London Symphony Orchestra

"Au cours de ces dernières années, Barbara Hannigan a établi, grâce à ses excellentes performances, allant de Mozart à Xenakis, un lien solide avec les musiciens de l'orchestre et le public parisien", se réjouit Mikko Franck, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Michel Orier, directeur de la musique et de la création à Radio France, abonde : "L’ambition et la qualité des programmes, sa vision des œuvres, son interprétation, sa grâce et son énergie, tout cela en fait la compagne idéale d’un orchestre idéal".

La cheffe canadienne dirigera l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France les 7 et 8 avril (Berg/Mozart) à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique et en ouverture du Festival de Pâques d’Aix en Provence (également disponible en vidéo sur ARTE concert et le site du Festival de Pâques).

À lire aussi : En résidence (4/5) : Barbara Hannigan