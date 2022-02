Barbara Hannigan rejoint le London Symphony Orchestra

C’est une forme de résidence d’artiste dont Barbara Hannigan sera bientôt la toute première titulaire au sein du London Symphony Orchestra. La soprano vient en effet d’être nommée « artiste associée » du LSO. La formation britannique veut, à travers ce poste, saluer « les influences, la qualité et le style distincts qui ajoutent de la diversité et de la richesse au LSO ». Ainsi, Barbara Hannigan, pendant au moins trois saisons, sera amenée à créer ses propres programmes, en collaboration avec les musiciens et le directeur artistique. Elle aura également pour mission de s’immiscer dans les choix de programmation, et d’ajouter sa patte aux nombreux projets du London Symphony Orchestra, tout au long de son mandat.

« Je suis ravie d’accepter cette nomination, de développer et d’interpréter des programmes magnifiques et fascinants avec mes collègues du LSO. Cette collaboration me donne beaucoup d’énergie et d’inspiration. » - Barbara Hannigan

Le choix de la maison britannique s’est porté sur la Canadienne grâce à ses talents de combinaison de direction et de chant. Kathryn McDowell, la directrice générale du LSO, considère Barbara Hannigan comme étant « au sommet de son art ». « Son exploration passionnante de nouveaux répertoires est précisément ce qui fait la force du LSO et le moment est venu de passer à l’étape suivante de notre relation avec elle », ajoute la directrice du LSO.

Durant sa résidence, Barbara Hannigan pourra également mettre en pratique son leitmotiv, à savoir soutenir et offrir des opportunités aux jeunes artistes. En mars 2023, elle participera à la tournée européenne organisée par le London Symphony Orchestra.