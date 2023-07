Beatrice Venezi : la cheffe italienne "néofasciste" qui fait polémique en France

La cheffe italienne Beatrice Venezi pourra-t-elle se produire à l'Opéra de Nice, pour les traditionnels ballets de Noël et le Concert du Nouvel An ? L'invitation, en tout cas, ne passe pas auprès de quatorze associations qui, réunies dans un collectif, affirment leur "opposition" à la venue "d'une cheffe d'orchestre néofasciste". Dans un communiqué, ces dernières pressent le maire Christian Estrosi et le directeur général de l'Opéra "d'annuler l'événement" : "Dans un contexte de banalisation de l'extrême-droite et du fascisme, l'invitation faite à Mme Venezi à Nice constitue un geste politique que nous contestons et dénonçons fermement."

Conseillère "musique" du gouvernement Meloni

Beatrice Venezi, effectivement, est proche de l'extrême-droite italienne, incarnée par Giorgia Meloni, arrivée au pouvoir en octobre 2022. La cheffe d'orchestre italienne est la fille de Gabriele Venezi, ancien dirigeant du parti néofasciste Forza Nuova. Au-delà de ses liens familiaux, elle est également conseillère du ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano. Ainsi, “si la chef d’orchestre italienne passe mal, c’est en raison de son rôle de conseillère ‘musique’ du gouvernement de Giorgia Meloni”, analyse le quotidien italien Il Fatto Quotidiano .

Publicité

En avril, sa venue à l'Opéra de Limoges, où elle dirigeait la Somnambula de Bellini, avait déjà suscité un mouvement de protestation. Une trentaine de militants s'étaient regroupés devant le bâtiment, constataient nos confrères du quotidien Le Populaire du Centre , en scandant le slogan "Siamo tutti antifasciti" ("Nous sommes tous antifascistes"). "Nous sommes là pour interpeller la profession, les personnes qui vont au spectacle, mais aussi la mairie qui doit prendre ses responsabilités lors de la venue de ce type de personnalité. Nous devons défendre la démocratie", expliquait Cyril Cognéras, ancien conseiller municipal de Limoges et responsable associatif. Certains spectateurs, interpellés, avaient alors décidé de ne pas assister à la représentation.

"Il est essentiel de séparer l'art de la politique"

À Nice, la levée de boucliers des associations a fait réagir la direction de l'Opéra. Dans une réponse transmise à l'Agence France Presse, le directeur général Bertrand Rossi a estimé que "la musique ayant le pouvoir de transcender les clivages et de rassembler les individus autour d'une expérience commune, il est essentiel de séparer l'art de la politique". "En tant qu'institution culturelle, notre rôle est de favoriser la libre expression artistique et de créer un environnement où chacun peut se sentir à l'aise et respecté, indépendamment de ses affiliations politiques", a-t-il ajouté, rappelant que Beatrice Venezi, "cheffe d'orchestre de talent, de renommée internationale", avait déjà été accueillie à Nice pour un concert en 2022.

Une justification qui ne satisfait pas les associations. "Le directeur de l'opéra nous répond qu'il faut 'séparer l'art de la politique'. Et bien non, Monsieur, on ne 'joue' pas avec le fascisme", a rétorqué sur Twitter David Nakache, président de "Tous citoyens" : "Il ne s'agit pas pour nous de refuser des chefs d'orchestre ou des directeurs d'opéras parce qu'ils sont italiens. Il s'agit de refuser la banalisation du fascisme et de s'opposer à l'invitation d'une cheffe néofasciste par l'opéra et la Ville de Nice."

La mise à l'index fait du bruit en Italie, jusque dans les instances politiques, avec notamment une réaction acerbe du parti d'extrême-droite Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni : "La tentative de certains gauchistes de bâillonner la liberté artistique et l'expression d'un talent comme Beatrice Venezi n'a qu'une matrice idéologique : la haine contre ceux qui ne se plient à aucune pensée."