Bibliographie de la série "Le facétieux Monsieur Rubinstein"

Le 20 décembre 1982, Arthur Rubinstein s’éteignait à l’âge de 95 ans. Ce pianiste singulier a traversé le XXe siècle, a connu des guerres, des révolutions, côtoyé les familles royales de son temps et les grands intellectuels de son époque. Il a traversé les cinq continents, s’aventurant loin des parcours habituels. Il a enregistré et vendu plus de disques qu’aucun autre pianiste de son époque. Il a publié trois tomes autobiographiques et remporté un Oscar.

En sept épisodes, découvrez l’histoire d’un pianiste qui a vécu mille vies, d'un artiste sensible, drôle, ambitieux et totalement dévoué à son art : “Je me suis toujours considéré comme un instrument de musique" disait Rubinstein. "Quand je marche, quand je rêve ou que je vais me coucher, j’ai toujours de la musique dans ma tête. La musique est tout ce que je suis”.

Arthur Rubinstein, la joie de jouer :

L'amour de la Vie, 1969 :

En direct avec Arthur Rubinstein, 1973 :

Interview de Nela Rubinstein, 1988