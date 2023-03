" Black Bach " de Frédéric Sounac - Sélection du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

« Papa chéri a peur de Bach ! » Cette affirmation d’une jeune pianiste, dans Cella de Franz Werfel, peut servir d’exergue à la réflexion sur la postérité culturelle de la valeur-Bach que constitue l’ouvrage. Canonisée, la figure très paternelle de Jean-Sébastien Bach exerce une autorité extrême, abondamment problématisée par la littérature, le cinéma, la philosophie, l’iconographie. Emblème de haute spiritualité et de parfaite rationalité, puissante instance de légitimation, l’art de Bach constitue une valeur intangible, et pour cette raison même a pu se voir arraisonné par tout un ensemble de contre-valeurs. Comment, selon quelles schèmes imaginaires et imagologiques, au prix de quels paradoxes le « Cantor de Leipzig » a-t-il pu être érigé en totem de l’antihumanisme ? Explorer le devenir « noir » de Bach, c’est interroger la manière dont le compositeur et sa musique ont parfois été mobilisés à l’appui de postures violemment anti-progressistes, bellicistes, ultra-élitistes ; associés à l’aliénation de soi et d’autrui, l’absence d’empathie, voire la socio-pathologie homicide ; intégrés à des visions mortifères, maléfiques, apocalyptiques ; rendus solidaires, enfin, du renforcement de certains régimes de domination historiques. Un vaste ensemble d’écrits philosophiques, musicographiques, littéraires, mais aussi de films, séries, et représentations de Bach dans la culture « pop », constitue la matière de cet ouvrage, qui s’efforce, entre « Kulturkritik » et « cultural studies », d’explorer les visages les plus sombres et les plus déroutants d’une « valeur-monstre ».

L'auteur

Professeur de Littérature comparée à l’Université de Toulouse Jean Jaurès, Frédéric Sounac se consacre de manière privilégiée aux relations entre littérature et musique et à l’imaginaire musical dans la culture. Rédacteur de programmes pour l’Orchestre de Paris et l’Opéra de Dijon, il collabore depuis de longues années avec Maria João Pires pour des projets pédagogiques et artistiques. Il est également l’auteur de trois romans, dont Histoire navrante de la mission Mouc-Marc (2022).

3 questions à Frédéric Sounac :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Importante, puisqu’il s’agit d’un ouvrage très ample, en deux volumes, fruit de sept années de travail ! Après avoir consacré un livre à la genèse de l’idée de structurer un roman d’après une forme musicale, ce qui relevait d’une approche esthétique et m’avait conduit vers le début du 19ème siècle, j’avais envie de confronter ma passion musicale à une culture plus contemporaine et plus hétérogène, et à raisonner en termes de valeurs. C’était l’occasion, aussi, de réfléchir à ma propre vénération pour Bach ! Tout cela m’a mené sur des chemins inattendus, notamment du côté du roman noir et du cinéma, et m’a incité à réaliser, pour l’ouvrage, vingt-quatre photographies originales inspirés des « memes » de Bach, souvent grotesques, parfois inquiétants, qui circulent dans le « monde » virtuel.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

Tout est parti d’une conversation de groupe lors d’un cours d’interprétation avec Maria João Pires, où il était question de la peur inspirée par Bach. J’ai voulu montrer que cette peur était culturelle, qu’elle procédait d’un « imperium » lié au statut du Cantor (et à un impossible « Bachicide ») ; de l’autorité du contrepoint savant, mobilisée dans nombre de postures antimodernes ; d’une utilisation de la « valeur-Bach » à l’appui d’une critique de l’humanisme démocratique, de l’existence d’un « bachisme » ultra-élitiste, voire proto-fasciste, etc. Les questions de l’inhumanité et de la surhumanité sont constamment liées aux représentations de Bach et de son art, mais pour couper court à tout malentendu, il va de soi qu’il s’agit précisément de représentations. En aucun cas la personne historique ni la musique de Bach ne sont en cause !

Quels sont vos prochains projets ?

Il y a une autre figure qui m’intéresse particulièrement, c’est celle de Bruckner, dont Thomas Bernhard, toujours charitable, soutient que son œuvre n’est qu’un « vaste bouchon de cérumen orchestral ». J’envisage ainsi une étude sur les textes littéraires faisant intervenir le « cas » psychologique, social, politique qu’est Bruckner, ainsi que sur l’utilisation de sa musique au cinéma. Par allusion à Nietzsche, cela s’appellerait Le Cas Bruckner, mais sans nulle intention pamphlétaire. J’aimerais aussi écrire sur le lied…