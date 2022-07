"Blackface" aux Arènes de Vérone : la controverse prend de l'ampleur

La soprano star Angel Blue ne se rendra pas à Vérone. “Chers amis, famille, et amateurs d’opéra. Je suis arrivée à la douloureuse conclusion que cet été, je ne chanterai pas La Traviata dans les Arènes de Vérone comme initialement prévu", a écrit la cantatrice californienne, qui devait se produire les 22 et 30 juillet, avant de fermer ses différents comptes sur les réseaux sociaux. "Dans une récente production d’Aida, les Arènes ont autorisé l’utilisation d’un 'blackface' (un artiste blanc grimé en personne noire avec du maquillage, ndlr). Elle poursuit, avec colère : "Je voudrais être parfaitement claire à ce sujet : l’utilisation d’un blackface se fonde sur des traditions théâtrales archaïques qui n’ont pas de place dans la société moderne. C’est offensant, humiliant et raciste."

Depuis la mi-juin, le grand festival d'opéra italien propose effectivement une version d'Aida faisant appel au blackface. La soprano ukrainienne Liudmyla Monastyrska et la soprano russe Anna Netrebko - qui tente en ce moment de regagner les faveurs des scènes occidentales - ont ainsi interprété le rôle principal d'Aida, esclave éthiopienne, maquillées en noir. Des représentations qui, avant même l'indignation d'Angel Blue, ont suscité l'écœurement de chanteurs lyriques. "Le blackface est et a toujours été mauvais et répugnant", a ainsi twitté la mezzo soprano américaine Jamie Barton, en majuscules . "À ce stade, la liste des raisons de bannir Anna Netrebko est sans doute plus longue que le catalogue de Don Giovanni*"*, estime aussi le soprano Ryan Colbert.

"Choquée par le point de vue d'Angel Blue"

A contre-courant, une réaction pour le moins inattendue de la mezzo-soprano Grace Bumbry, elle aussi afro-américaine. Cette dernière s'est dite "profondément choquée par le point de vue d’Angel Blue", relatent nos confrères de Diapason : "Depuis cinquante ans que je chante à l’opéra, j’ai toujours utilisé le maquillage blanc quand c’était nécessaire, et le maquillage noir quand c’était nécessaire aussi". Pour la cantatrice de 85 ans, il faut avoir "une image claire de l’origine des personnages" et la respecter : "C’est mon travail et ma responsabilité, en tant que pionnière noire dans cette profession, de vous corriger lorsque vous dépassez les bornes. J’espère que vous prendrez cette correction avec l’amour avec lequel je l’écris".

Le retrait d'Angel Blue n'a pas manqué de faire réagir les organisateurs du festival , qui invitent la cantatrice africaine-américaine à reconsidérer sa décision. “Nous n’avons aucune raison de blesser qui que ce soit. Pour nous, toutes les personnes sont égales. Nous croyons dans le dialogue et dans l’effort de comprendre le point de vue d’autrui, dans le respect des engagements artistiques qui ont été pris", écrit la Fondation des Arènes dans un communiqué. Elle justifie aussi le recours au blackface : “Tous les pays ont des racines différentes et des structures culturelles et sociales qui se sont développées à travers des parcours distincts [...] Les approches peuvent être très différentes selon les pays, et souvent, on ne parvient à une idée partagée qu’après des années de dialogue et de compréhension réciproque.”

Le Met s'en mêle

Mais la polémique ne s'arrête pas là. Le mari d'Anna Netrebko, le célèbre ténor Yusif Eyvazov, a déploré qu'Angel Blue ne se manifeste qu'un mois après la première représentation, pointant une réaction "lamentable" de sa part. Des propos épinglés dans le New-York Times par Peter Gelb, le directeur du Metropolitan Opera de New-York : "Il n’y a pas de place au Met pour les artistes qui sont si mesquins dans leur façon de penser. Nous réfléchissons aux mesures que nous pourrions prendre", indique le directeur, qui s'est en outre exprimé à de multiples reprises contre un retour d'Anna Netrebko sur la scène du Met.

Habituée aux questions liées à la diversité, Angel Blue se réjouissait fin juin, au micro de France Musique , d’avoir participé à la création de Fire shut up in my bones de Terence Blanchard, premier opéra d'un composteur afro-américain à être donné sur la scène du Metropolitan Opera. Plus que le racisme, la soprano soulignait "les préjugés négatifs" auxquels elle s'était trouvée confrontée à certains moments de sa carrière. "Mais cela me donne de la force pour travailler encore davantage, et ainsi montrer que je suis bien à ma place", insistait Angel Blue, qui vient d'interpréter avec brio Marguerite dans la reprise de Faust de Gounod, à l'Opéra Bastille.