Bois de pernambouc : victoire sur le fil pour les archetiers

Gros soulagement pour les archetiers, qui craignaient depuis plusieurs mois pour l'avenir de leur profession. Au lieu d'une interdiction totale de commerce du bois de pernambouc, qui leur sert à confectionner les archets, une nouvelle motion proposée par le Brésil a été adoptée ce vendredi, à l'issue de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (Cites). Le texte prévoit finalement un contrôle renforcé pour les exportations depuis le Brésil, seul pays du monde où pousse l'espèce endémique. Au programme, également, des mesures pour mieux lutter contre le trafic illégal, ainsi que des actions pour la conservation de l’espèce, la traçabilité ou encore l’utilisation du bois de plantation.

"C’est un immense soulagement pour les archetiers, luthiers et tout le secteur musical qui s'est fortement mobilisé depuis plusieurs mois", se réjouit dans un communiqué la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale (CSFI). "En effet, l’interdiction proposée représentait un coup fatal pour l’archèterie et une très sévère mise en danger de la vie musicale internationale." Lors de la Cites, les archetiers et luthiers ont pu compter sur le soutien de la France et de l'Union Européenne. Début novembre, le monde de la musique avait aussi alerté dans une tribune , où près de 200 personnalités, dont Martha Argerich, Simon Rattle et Yo-Yo Ma, s'inquiétaient de la possible interdiction du commerce de ce bois rare.

Publicité

Les archetiers mobilisés de longue date pour le pernambouc

Les luthiers et archetiers sont mobilisés de longue date sur la question de la préservation du pernambouc, soulignait en juillet dernier Fanny Reyre Ménard, luthière, membre du bureau de la CSFI : "Depuis plus de 20 ans, nous avons un programme de replantation qui est financé par les professionnels. Nous avons déjà replanté un peu plus de 300 000 plans de pernambouc, dont il est attesté que plus de la moitié seront réservés à la conservation de l’espèce."

"Ce dossier a montré, une fois de plus, que les réflexions sur la transition écologique dans le secteur musical doivent nécessairement intégrer la question des instruments de musique", conclut la chambre syndicale : "Cette avancée obtenue doit nous amener, plus que jamais, à œuvrer pour trouver des solutions durables aux problématiques croissantes qui pèsent sur la ressource des bois de lutherie."