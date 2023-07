Bombardements à Odessa : la culture et la musique en péril

Le cri du cœur vient de l'un des pianistes les plus reconnus de sa génération. Dans un long message publié lundi sur ses comptes Instagram et Facebook , Evgeny Kissin alerte sur la situation à Odessa, ville ukrainienne de musique et de culture, ciblée dans la nuit de samedi à dimanche par des frappes russes. "En juin 2021, j'ai joué à Odessa, et c'est l'une des visites qui m'a le plus marqué dans ma vie. Les forces armées russes vont jusqu'à bombarder le centre historique, qui est classé au patrimoine mondial de l'Unesco", écrit-il, horrifié : "Les habitants ont besoin de notre aide. Il est question de sauver des vies, de préserver une ville européenne paisible de la destruction." Evgeny Kissin égrène aussi les noms de grands musiciens nés dans la cité portuaire : les pianistes Benno Moiseiwitsch, Emil Gilels et Shura Cherkassky, les violonistes Nathan Milstein et David Oistrakh...

Le pianiste russe, naturalisé britannique et israélien, partage également la photographie d'un piano finement sculpté, le piano Boisselot, sur lequel Liszt a donné un récital en 1847. Un piano recouvert de gravas et de poussière à la suite du bombardement. La célèbre école de musique Stolyarsky d'Odessa, bâtiment néoclassique imposant et majestueux et berceau des grands violonistes du XXe siècle , a également été touchée. Sur des images partagées par Evgeny Kissin, on aperçoit les vitres pulvérisées par le souffle d'une déflagration, ainsi que le sol jonché de morceaux de verre .

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En Russie, la propagande ne faiblit pas. À la télévision , le présentateur Vladimir Soloviev a ainsi parlé en des termes très crus, évoquant l'Opéra d'Odessa, qui a rouvert ses portes en juin 2022 et où les représentations se déroulent en jauge réduite , le nombre de spectateurs ne pouvant pas excéder la capacité de l'abri anti-bombes. "Nous ne préserverons pas Odessa, je suis désolé. Nous reconstruirons la ville après, c'est plus simple ainsi [...] tout du moins la zone portuaire. Je sais que nous devons conserver l'Opéra..." Un Opéra dont les artistes et musiciens, joints par France Musique au début du conflit , étaient alors prêts à prendre les armes.

Lundi, le ministère français des Affaires étrangères a accusé la Russie de "viser délibérément des infrastructures civiles et les sites d'une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité". Les frappes ont endommagé la cathédrale de la Transfiguration, un édifice érigé il y a plus de 200 ans, détruit par les Soviétiques en 1936 puis reconstruit au début des années 2000. Dimanche, l'Unesco condamnait déjà "avec la plus grande fermeté" les "frappes brutales menées par les forces russes" sur la cathédrale de la ville ukrainienne. Ces nouvelles frappes sur Odessa ont fait au moins deux morts et vingt-deux blessés.